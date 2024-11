R-Store espande la sua presenza in Campania: apertura a Torre A. Ora sono oltre 100 i negozi in tutta Italia

R-Store, leader nel retail Apple in Italia, si prepara a inaugurare un nuovo punto vendita Apple Premium Partner presso il MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata il 28 novembre alle ore 10. Questa apertura segna un importante traguardo per l’azienda, che supera i 100 negozi a livello nazionale, consolidando la sua posizione di primo Apple Premium Partner in Italia. Il nuovo store, situato al piano terra del centro commerciale nella piazza Est, si inserisce in un contesto dinamico e all’avanguardia, con oltre 140 negozi, 30 ristoranti e numerose altre attrazioni. La location strategica, a soli 1 km da Pompei, mira a servire sia i residenti della Campania che il flusso turistico dell’area.

Giancarlo Fimiani, Ceo & Founder di R-Store, ha sottolineato l’importanza di questa apertura:”R-Store diventa sempre più il riferimento Apple per gli utenti della Campania e per l’intenso flusso di turisti che transitano nell’area. Dal 2008 abbiamo raggiunto quest’anno, grazie a continui investimenti, l’ambizioso traguardo di diventare il principale partner di Apple in Italia ed uno dei più rilevanti al mondo”. L’azienda ha recentemente rafforzato la sua posizione con l’acquisizione di diverse aziende del settore, portando il suo organico a 900 collaboratori.

“Per celebrare l’apertura – si gge in una nota – , R-Store offrirà sconti e promozioni speciali per una settimana.Questa nuova apertura conferma la strategia di crescita e sviluppo di R-Store, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel mercato italiano della tecnologia Apple”.