R-Store, in via Nisco il primo Store Apple Premium Partner in Italia. Big opening con LDA

Più grande, più luminoso, più immersivo: è il nuovo R-Store di via Nisco a Napoli che ha inaugurato venerdì dopo un radicale restyling, primo Store Apple Premium Partner italiano.

Su una superficie di duecento mq, su due livelli, il nuovo coinvolgente layout punta sul total white con postazioni minimali dove protagonista è il prodotto. Obiettivo, favorire la migliore shopping experience possibile grazie anche ad uno staff giovane e altamente qualificato che guida il cliente alla scelta. Tra i punti di forza del brand c’è proprio l’approccio consulenziale e la customer care.

Venerdì, circa 2000 persone hanno partecipato all’evento inaugurale dalle 17 alle 20. Special guest, a sorpresa, della serata è stato il cantante e rapper LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio.

Per tutto il fine settimana R-Store festeggia l’apertura di via Nisco e i 15 anni del brand con una serie di promozioni su tanti prodotti a cominciare dall’I-Phone 14 Plus.

“R-Store è nata da una semplice idea: realizzare il futuro, ora. Con questa ambizione e con una forte passione per l’innovazione, abbiamo aperto il primo negozio a Napoli, proprio qui nel quartiere Chiaia, scegliendo Apple per garantire la miglior tecnologia e lavorando costantemente per offrire la miglior customer experience per i nostri clienti. A distanza di 15 anni, continuiamo ad essere motivati dalla stessa passione che ci ha spinto nel tempo a migliorare i dettagli e la customer journey dei nostri negozi con importanti investimenti. E’ per noi un grande successo, che una realtà Napoletana, si è potuta affermare sul territorio nazionale e che oggi offra 330 posti di lavoro. Il forte legame con il nostro territorio, ci ha spinti a lanciare questo nuovo format proprio qui, dove tutto è iniziato, e pensare che sia il 4 Apple Premium Partner in Europa, e il primo in una grande città Italiana, ci rende estremamente orgogliosi” commenta Giancarlo Fimiani, Ceo & Founder R-Store.

Il brand

Dalla sua fondazione, nel 2008, R-Store si è distinto per gli altissimi standard di innovazione e tecnologia e per la capacità di soddisfare e prevenire domanda ed esigenze di clienti consumer, istituzioni e scuole, imprese e professionisti.

La cura del cliente, l’attenzione ai dettagli, l’innovazione di procedure e processi, lo spirito di collaborazione, l’evoluzione continua del sistema azienda e la trasparenza sono i valori che guidano l’azienda. La mission è fornire la migliore tecnologia per stimolare le capacità individuali e di gruppo, la migliore assistenza per garantire una esperienza utente produttiva.

Il gruppo oggi conta 33 punti vendita in Italia, impiega 330 dipendenti di cui 119 in Campania e 79 a Napoli.

R-Store parte da una forte esperienza Retail e B2B dei soci, generazione di Steve Jobs, appassionati di informatica con una predilezione spiccata per la Apple, per poi crescere con impegno e competenza ed espandere la propria presenza su tutti i mercati verticali coerenti con la sua offerta. Il brand nasce per essere punto di riferimento sia per il cliente finale che per le attività professionali ed education. Lavora costantemente per soddisfare i propri clienti attraverso una attenta preparazione ed un intenso approfondimento su tutto quanto Apple propone in termini di prodotti, servizi e soluzioni integrate.

Il design degli store, che consente una shopping experience coinvolgente, e le competenze del personale R-Store, sono sempre basati su percorsi riconosciuti da Apple o da altre entità che perseguono standard di eccellenza nelle proprie valutazioni. Formazione e aggiornamento costanti sono alla base della qualità delle nostre offerte e dello studio di soluzioni integrate. I percorsi formativi svolti con continuità ed il rispetto delle linee guida richieste da Apple hanno consentito ad R-Store di acquisire tutte le certificazioni necessarie per puntare all’eccellenza che il prodotto e l’ecosistema Apple richiedono.

R-store S.p.A. www.rstore.it