R-Store rileva la siciliana Informatica Commerciale

Il gruppo napoletano R-Store rileva la storica azienda palermitana Informatica Commerciale, fondata nel 1982, con l’obiettivo di sostenere e ampliare l’offerta ai clienti mantenendo gli standard di qualità e alzando ulteriormente l’asticella mettendo in campo nuove risorse e competenze in sinergia con quelle della storica azienda siciliana. R-Store è stata fondata a Napoli 12 anni fa, con l’obiettivo di far nascere e sviluppare il programma commerciale Apple Premium Reseller ideato da Apple Inc. ed oggi presente in importati aree del mondo, diventando per Apple un partner ideale, in forza di una condivisione, totale, delle filosofie commerciali basate sulla perfetta customer experience e della cura del cliente.

I negozi R-Store si basano sui princìpi fondamentali necessari per offrire la migliore esperienza di acquisto possibile ai propri clienti: qualità della location, assortimento della gamma prodotti, competenza e professionalità del personale di vendita e servizi post vendita di standard certificato da Apple. Con l’acquisizione dei punti vendita di Informatica Commerciale, R-Store conta oggi 26 punti vendita, dotati di centri assistenza autorizzata ed è presente da Nord a Sud (Lombardia, Emilia Romagna, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia), con 4 uffici dislocati nelle principali città italiane (Milano, Roma, Napoli e Palermo), più di 250 dipendenti ed un fatturato 2020 stimato in circa 150 milioni di euro. Con l’acquisizione di Informatica Commerciale nasce il principale polo del Mezzogiorno nel settore del retail di prodotti Apple e, più in generale, tecnologici.