“Raccontami la disabilità”, edizione 2021: contest per gli studenti della Campania

Il Garante delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, rende noto che nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità ha emanato il bando “Raccontami la Disabilità” edizione 2021-2022, iniziativa rivolta a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Campania. La copia del bando può essere scaricata sul sito del Garante (https://www.cr.campania.it/garante-disabili/index.php/home) nella sezione “Bandi”. Spiega Colombo: “il bando di concorso nasce in primis per promuovere il concetto della disabilita’ non come limitazione ma come opportunita’ di crescita per i singoli e per le comunita’; poi, per un’occasione di confronto tra studenti e famiglie e , infine, per far prendere coscienza ed educare al rispetto delle diversità'”.

