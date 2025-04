Race for the Cure 2025: Roma cuore della lotta al tumore al seno, tappe anche in Campania

Torna la Race for the Cure, la piu’ grande manifestazione al mondo per la ricerca contro il tumore al seno. L’appuntamento clou in Italia e’ dall’8 all’11 maggio, location il Circo Massimo di Roma, pronto ad accogliere la marea di ‘donne in rosa’. Altri appuntamenti sono previsti a Bari (16-18 maggio), Bologna (19-21 settembre), Brescia e Matera (26-28 settembre) e in piu’ localita’ della Campania(dal 4 al 26 ottobre). Sara’ la 26esima edizione di questo appuntamento organizzato da Komen Italia e che ha l’Alto Patronato del presidente della Repubblica e la partecipazione delle principali istituzioni civili e militari del Paese. E quest’anno l’appuntamento, proprio per il suo alto valore sociale e il suo messaggio di speranza, e’ inserito negli eventi del Giubileo, con patrocinio del Dicastero della Santa Sede per l’Evangelizzazione. Questa mattina si e’ svolta nel Salone d’onore del Coni la conferenza stampa di presentazione, con interventi del presidente del Coni, Giovanni Malago’, il fondatore di Komen Italia, dell’assessore capitolino ai Grabdi eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, la presidente di Komen Italia, Daniela Terribile, il presidente della commissione Turismo, Moda e relazioni internazionali di Roma Capitale, Mariano Angelucci, il direttore generale dell’ Isolaospedale Tiberina – Gemelli Isola, Daniele Piacentini, e la testimonial Rosanna Banfi. A Roma saranno quattro giornate con numerose iniziative gratuite dedicate allo sport, alla sana alimentazione, al benessere e all’intrattenimento con l’obiettivo di promuovere la salute e la solidarieta’. L’elemento centrale della manifestazione sara’ come sempre il Villaggio della salute, che verra’ inaugurato giovedi’ 8 maggio alle ore 11 dalla presidente del Comitato d’Onore della Race for the Cure, Laura Mattarella, alla presenza delle principali istituzioni e dei partner che rendono possibile l’evento con il quale il Circo Massimo si trasformera’ in una grande “casa della prevenzione e della promozione della salute”. In quei quattro giorni, infatti, dalle ore 10 di giovedi’ 8 maggio fino alle ore 16 di domenica 11 maggio negli oltre 200 stand del Villaggio della salute e con l’ausilio delle 7 Unità’ Mobili della Carovana della prevenzione, saranno offerti gratuitamente esami strumentali e clinici per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie prevalenti nelle donne (tumori ginecologici, della tiroide, della pelle, del cavo orale, del retto-ano, patologie del fegato, patologie cardiache), oltre a esami specialistici oculistici, audiologici e uditivi e consulenze su nutrizione, menopausa, salute delle ossa e invecchiamento.sanit