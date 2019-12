Raddoppio della Telese-Caianello, gara rinviata. Liverini e Traettino scrivono al ministro

I presidenti degli Industriali di Benevento e Caserta, Filippo Liverini e Luigi Traettino, scrivono a Paola De Micheli, ministro dei Trasporti dopo aver appreso la notizia che il Consiglio di amministrazione dell’Anas, nella sua ultima riunione si è rifiutato di approvare il provvedimento, proposto dall’amministratore delegato, che avrebbe dato il via libera al bando di gara per il raddoppio della Strada Statale 372 Telese Caianello.

I due leader industriali esprimono nella lettera lo “sconcerto rispetto all’ulteriore rinvio di una opera per la quale da oltre 12 anni è stato avviato un complesso iter autorizzativo, fino all’ultima decisiva approvazione da parte del CIPE, nella seduta del 24 luglio 2019”. “Per offrire la misura della strategicità e della necessità di questo intervento – scrivono – vale la pena ricordare non solo che la sua realizzazione comporterebbe un incremento di Pil annuo pari a circa 240 milioni di euro, con un’occupazione diretta ed indotta stimabile in circa 1.300 persone, ma soprattutto che lungo la sua direttrice insistono importati stabilimenti di primarie realtà industriali”.

