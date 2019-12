Raddoppio della Telese Caianello: via libera dall’Anas. Soddisfatta Confindustria Benevento

E’ stato inserito all’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio di amministrazione di

Anas ed approvato dallo stesso, il bando di gara per l’appalto dei lavori per il raddoppio della

Strada Statale 372 Telese Caianello.

“Siamo soddisfatti di questo importante risultato che rappresenta il segnale di rispetto degli

impegni assunti e di attenzione nei confronti del nostro territorio spiega Filippo Liverini

Presidente di Confindustria Benevento. Solo pochi giorni fa abbiamo trasmesso,

congiuntamente al Presidente di Confindustria Caserta Gianluigi Traettino, una missiva al

Ministro alle Infrastrutture Paola de Micheli, al fine di scongiurare il rinvio di un’opera strategica

per il nostro territorio i cui riflessi economici sono stati oggetto di uno studio che ha messo in

luce le ripercussioni che la stessa – a regime – avrebbe in termini sia di PIL che di competitività

per l’intera macroarea territoriale di riferimento. Ricordiamo, infatti, che si tratta di una

infrastruttura che si snoda lungo la direttrice Lazio- Campania- Puglia, attraversa le provincie di

Benevento e Caserta e consente un collegamento diretto tra l’autostrada A16 (Napoli Bari) e

l’itinerario della A1. Desidero ringraziare l’on. del Basso de Caro per l’importante e complesso

lavoro svolto nel lungo iter autorizzativo, per arrivare a questa importante tappa. Un risultato

che è anche il frutto dell’interesse e dell’attenzione di tutte le nostre rappresentanze in

Parlamento che hanno a cuore il bene del territorio e della sua collettività. Continueremo a

vigilare sull’esecuzione dell’opera e sul rispetto dei tempi, convinti che a noi spetta il compito di

essere garanti per le future generazioni e che solo attraverso collegamenti efficienti potremmo

aspirare ad un territorio attrattivo per nuovi investimenti e garantire benessere economico e

sociale”.