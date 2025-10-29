Radia Italy e DAC uniscono le forze per il WindRunner™: l’Italia protagonista del velivolo più grande del mondo  

Rilanciare l’aeronautica civile italiana attraverso un progetto capace di ridefinire gli standard mondiali del trasporto aereo di carichi speciali: è questa la sfida che Radia Italy e il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) hanno deciso di affrontare insieme. Il programma WindRunner™, il più grande velivolo mai costruito, si prepara a diventare un simbolo di innovazione industriale e di collaborazione strategica tra imprese, istituzioni e territori.

L’occasione è stata il Suppliers Summit organizzato a Napoli, dove Giuseppe Giordo, Presidente e Amministratore Delegato di Radia Italy, ha illustrato ai rappresentanti delle aziende del DAC la roadmap di un progetto che promette di rivoluzionare il settore e di generare un impatto significativo sul tessuto produttivo del Mezzogiorno.

Secondo le stime, il WindRunner™ effettuerà il suo primo volo nel 2029, innescando un piano di investimenti da miliardi di euro e creando oltre 2.500 nuovi posti di lavoro tra Campania e Puglia, due regioni che rappresentano oggi l’asse portante dell’aeronautica civile italiana. Si tratta di un programma ambizioso, ma radicato in una visione concreta: costruire in Italia una filiera di eccellenza per la produzione, manutenzione e integrazione di aeromobili di nuova generazione, con benefici diretti per la formazione, la ricerca e l’internazionalizzazione delle imprese.

“L’Italia deve sostenere con convinzione lo sviluppo di aeromobili di nuova generazione”, ha dichiarato Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania. “È necessario garantire sostegni reali a un comparto strategico come quello aeronautico, che rappresenta oggi l’unica filiera manifatturiera ad alta tecnologia rimasta nel nostro Paese. Gli investimenti in questo settore non producono solo innovazione e competitività: generano ricadute tecnologiche, economiche e occupazionali che si estendono a numerosi altri ambiti produttivi”.

Carrino ha sottolineato come la sinergia tra Campania e Puglia, regioni con le maggiori competenze e capacità industriali nel settore, debba essere “rafforzata come asse strategico a vantaggio dei territori e dell’intero sistema Paese”. Per il presidente del DAC, “il programma Radia WindRunner™ rappresenta oggi un’occasione concreta e di grande valore per il rilancio dell’aeronautica civile in Italia. È fondamentale che questa opportunità non venga sottovalutata: le aziende del settore lanciano un appello forte e condiviso affinché il Paese scelga di investire in una visione industriale capace di guardare al futuro con coraggio e lungimiranza”.

Dello stesso avviso Giuseppe Giordo, figura di riferimento dell’industria aeronautica internazionale e oggi alla guida di Radia Italy, che ha messo al centro del suo intervento l’obiettivo di “creare un ecosistema produttivo di livello mondiale per il WindRunner™”. “La Campania svolge un ruolo chiave nel sistema aerospaziale europeo”, ha spiegato Giordo. “Questa partnership rappresenta un’opportunità concreta di crescita per la Regione. L’Italia avrà un ruolo decisivo nella costruzione del più grande velivolo al mondo per carichi speciali e sarà inclusa in un programma industriale di alto livello, con investimenti a sostegno della filiera, creando nuove competenze e generando valore per il Sud Italia”.

Il WindRunner™ è un progetto che nasce da una visione globale ma trova nel territorio campano un terreno fertile per la sua realizzazione. La Regione, grazie alla presenza di un ecosistema aerospaziale unico in Europa — con aziende leader, centri di ricerca e università di eccellenza — si conferma un laboratorio d’innovazione e un punto di riferimento strategico per la politica industriale nazionale. Il DAC, da parte sua, continua a svolgere un ruolo di regia fondamentale nel connettere imprese, istituzioni e mondo accademico, promuovendo un modello di sviluppo basato su competenze, sostenibilità e integrazione tecnologica.

La collaborazione tra Radia Italy e Distretto Aerospaziale della Campania si inserisce inoltre in un momento storico in cui l’Europa — e l’Italia in particolare — è chiamata a ridefinire le proprie strategie di autonomia industriale. L’aeronautica civile, dopo anni di consolidamento nel settore militare e spaziale, torna così al centro dell’agenda politica come leva per la competitività, la sovranità tecnologica e la transizione verde.

Con il WindRunner™, l’Italia si candida a entrare nella ristretta cerchia dei Paesi capaci di progettare e costruire aeromobili di dimensioni e capacità straordinarie, aprendo nuove opportunità per l’export, la ricerca applicata e la crescita della filiera. “Quello che stiamo costruendo oggi non è solo un velivolo, ma un ecosistema industriale,” ha concluso Giordo. “Un progetto che guarda al futuro dell’aeronautica civile con la consapevolezza che l’innovazione, per essere davvero tale, deve generare valore per i territori e per le persone”.

La sfida è lanciata. E da Napoli, ancora una volta, l’Italia prova a riprendere il volo.