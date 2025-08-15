Radicali italiani, visita al carcere di San Vittore: Una discarica sociale e Salvini sfila

“Nel carcere di San Vittore, a Ferragosto, abbiamo trovato celle minuscole con tre o quattro persone, sovraffollamento al 200%, allarme psichiatrico e personale ridotto all’osso. La maggior parte dei detenuti è tossicodipendente, quasi la metà ha gravi disturbi psichiatrici, l’autolesionismo e i tentativi di suicidio sono quotidiani”. Così in una nota Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani.

“Mentre Salvini sfila a Rebibbia fingendo stupore – prosegue -, dimentica che le sue politiche populiste e panpenalistiche hanno trasformato le carceri in discariche sociali. Nordio resta immobile mentre i detenuti muoiono: per questo lo abbiamo denunciato per istigazione e aiuto al suicidio. Servono subito provvedimenti per decongestionare le carceri, a partire dalla proposta di Roberto Giachetti. Senza depenalizzazioni e alternative alla detenzione, continueremo a contare morti. Questo governo non combatte la criminalità: la moltiplica, trasformando la pena in tortura”, conclude. Oltre a Blengino, hanno partecipato alla visita la Tesoriera Patrizia De Grazia, Ennio Ferlito e Bianca Piscolla (Direzione nazionale).

In mattinata il ministro Salvini è stato a Rebibbia dove è detenuto anche Gianni Alemanno che qualche giorno fa aveva scritto una dura lettera per segnalare l’assenza delle istituzioni. “Sì, certo. Ho incontrato Gianni Alemanno insieme ad altri detenuti arzilli tra i 18 e gli 88 anni. L’ho trovato tonico e determinato” ha detto il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, al termine della visita.

“Bisogna fare di più”, per i detenuti ma anche per i poliziotti. Bisogna “migliorare la qualità del lavoro e la quantità di presenza della polizia” nelle carceri. E questo “significa anche migliorare la qualità della permanenza dei detenuti” ha aggiunto. “Ci sono tante proposte per superare il sovraffollamento”. Bisogna “investire i soldi che servono in qualità delle carceri e farne di nuove” pensando anche al personale addetto: “I lavoratori sono troppo pochi: occorre una grande operazione di investimento in uomini e donne in divisa”.