Radici e futuro, Vito Grassi (Graded) allo Strategic talk ELITE: Seminiamo sostenibilità per raccogliere innovazione

“Visione e capacità di guidare l’innovazione sono fattori decisivi per la competitività e per la stessa sopravvivenza di un’impresa, specie nelle fasi di trasformazione come quella che viviamo oggi dove a fare la differenza è il coraggio di rivoluzionare culturalmente la propria organizzazione”. Ad affermarlo è Vito Grassi, Ad di Graded, tra i testimoni di “Radici e futuro: storie di crescita virtuosa”, l’ultimo Strategic Talk dell’anno di ELITE Campania Hub che si tenuto presso la sede dell’Unione Industriali Napoli. “Seminiamo sostenibilità per raccogliere innovazione”, dice Grassi, raccontando come l’azienda si sia impegnata negli ultimi anni a investire nuove risorse in progetti di ricerca e sviluppo su fonti rinnovabili – geotermia, solare, idrogeno verde – e a rafforzare la propria presenza in nuovi settori carbon free, facendo leva sugli strumenti messi a disposizione dalla transizione digitale. “Siamo impegnati in una transizione energetica equa e inclusiva, che basi sull’ascolto attivo e su soluzioni creative, capace di liberare talenti e passioni, valorizzare le unicità, rafforzare il legame con le comunità”.

Fin dalla sua fondazione, l’azienda ha, infine, espresso la propria responsabilità sociale nel rapporto con le comunità locali, dice l’Ad di Graded. “Negli ultimi anni – spiega – tale responsabilità è andata, soprattutto, nella direzione di contribuire alla ‘sostenibilità sistemica’ a livello locale-regionale, attraverso attività di supporto a partenariati innovativi, alle start up del territorio e a una serie di iniziative a beneficio del tessuto sociale e produttivo (dal restauro di quadri del Museo di Capodimonte alla riqualificazione dello Stadio San Gennaro). Crediamo fortemente nelle potenzialità della nostra terra e nel sostegno reciproco tra aziende”.