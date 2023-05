Radio 24, Tajani: Utilizzare tutti i fondi Pnrr discutendo con Bruxelles delle giuste modifiche

“Non credo che si debba rinunciare a parte dei fondi, è chiaro che si possono utilizzare tutti i fondi, discutendo con Bruxelles e trovando le giuste modifiche affinché servano per affrontare i problemi provocati dalla crisi”. Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani a ‘Il caffè della domenica’ a Radio 24.”Tutti i Paesi hanno delle contestazioni per alcune questioni da parte della Commissione Ue, è ovvio che si deve trattare con grande flessibilità, anche da parte della Commissione” ha aggiunto. “Sono convinto che è questione di poco per quanto riguarda la terza tranche. Se poi ci dovesse essere l’esclusione di una piccola parte, l’Italia farà le sue osservazione. Il Pnrr è stato scritto e deciso quando c’era ancora la crisi del coronavirus, ora le cose sono cambiate. La flessibilità è indispensabile”.