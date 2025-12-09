Radio Deejay omaggia Ornella Vanoni con la canzone di Natale 2025

Roma, 9 dic. (askanews) – La canzone di Natale di Radio Deejay quest’anno è un omaggio a Ornella Vanoni, una delle interpreti più profonde e iconiche della musica italiana. Da oggi, martedì 9 dicembre, “La voglia, la pazzia”, brano del 1976 di Ornella Vanoni – realizzato in collaborazione con il cantautore brasiliano Vinícius de Moraes e il chitarrista Toquinho, su testo del poliedrico Sergio Bardotti – cantato da tutti i talent della radio, sarà trasmesso su Radio Deejay per tutto il periodo natalizio.

“Quest’anno è stata la canzone di Natale a scegliere noi, e non viceversa” – dichiara Linus, direttore editoriale e artistico di Radio Deejay – “Quando lo scorso 21 novembre la grande Ornella Vanoni ci ha lasciati, abbiamo subito pensato a un omaggio speciale, da parte di tutta la grande famiglia di Radio Deejay. La nostra canzone di Natale, una tradizione da ormai oltre 30 anni, caso unico nella radiofonia italiana e forse il momento più atteso dai nostri ascoltatori, ci è sembrato il regalo più bello che potessimo farle. Nello specifico, il brano ‘La voglia, la pazzia’, ci è sembrato racchiudere tutte le sfumature della sua grande arte e della sua personalità eclettica, ironica e geniale. Questo Natale, cara Ornella, lo dedichiamo a te”.

La canzone di Natale è ormai un appuntamento immancabile, un rito collettivo fatto di musica e leggerezza. Tra i brani del repertorio di Ornella Vanoni, la radio ha scelto proprio “La voglia, la pazzia” perché rappresenta un invito a vivere il presente e a godersi l’amore in modo assoluto, senza pensare al futuro, augurando così a tutti i suoi ascoltatori un Natale capace di dare davvero la “buonanotte all’incertezza, ai problemi e all’amarezza”.

La registrazione del brano ha visto la collaborazione di Paola Folli nel ruolo di vocal coach di tutti i deejay. Nei prossimi giorni e fino al 25 dicembre è prevista inoltre una programmazione ad hoc con tutte le canzoni realizzate da Radio Deejay in questi 3 decenni, insieme ai grandi classici natalizi.