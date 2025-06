Radio-Tv Alta Sostenibilità, colmare il digital divide: la sfida strategica per il futuro dell’Italia

Pubblichiamo il testo della rubrica pubblicato sul sito Asvis il lunedì 16 giugno 2025.

Disuguaglianze digitali, competenze e territori: dati, ostacoli e prospettive per un Paese più connesso e inclusivo. Ospiti: Bussone (Uncem), Paura (Iif) e Suigo (Inwit). In studio: Manieri e Po. [VIDEO]

Il divario digitale è molto più di una questione meramente tecnologica: è una delle sfide più strategiche per il futuro del nostro Paese. In questa puntata di Alta Sostenibilità si analizzano dati, storie e testimonianze che raccontano come il digital divide continui a segnare differenze profonde tra chi ha accesso a Internet veloce e servizi digitali e chi, invece, ne resta escluso — soprattutto nelle aree rurali, montane e insulari.

Il tema tocca almeno cinque Obiettivi dell’Agenda 2030: istruzione di qualità, lavoro dignitoso, riduzione delle disuguaglianze, innovazione e infrastrutture, comunità sostenibili. Ma non si tratta solo di infrastrutture: la sfida è anche culturale e sociale. Milioni di italiani rischiano di restare indietro per mancanza di competenze digitali, aumentando il divario tra chi può partecipare pienamente alla società digitale e chi ne resta ai margini.

Ad Alta Sostenibilità, in onda su Radio Radicale lunedì 16 giugno alle 12.30 e disponibile in podcast. Ospiti: Roberto Paura, presidente dell’Italian Institute for the Future e direttore della rivista Futuri; Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT; Marco Bussone, presidente UNCEM (Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani). Conducono Valeria Manieri e Ruggero Po.

