Radio-Tv Alta Sostenibilità, lo sviluppo sostenibile secondo Papa Francesco: che cosa resta di ecologia integrale e fratellanza

L’eredità spirituale di Bergoglio, il pontefice che ha messo la cura del creato e degli ultimi al centro della propria dottrina. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: Tarquinio (Avvenire), Paura (Italian istit. for the Future), Roberts (Politico). Conduce Viettone.

Oggi ci immergeremo nell’eredità lasciata da Papa Francesco sui temi della sostenibilità, dell’ambiente e dell’Agenda 2030: un lascito che ha segnato in profondità non solo la Chiesa cattolica, ma anche il dibattito globale su ecologia e giustizia sociale.

Papa Francesco è stato il primo pontefice della modernità a imprimere una svolta profonda nella relazione tra fede e sostenibilità ambientale, rendendo la cura del Creato non più una questione opzionale, ma un dovere teologico e morale. Con l’enciclica Laudato Si’, pubblicata nel 2015, il Papa ha introdotto il concetto di “ecologia integrale”, sottolineando la stretta connessione tra crisi ambientale e crisi sociale, e chiamando tutti – credenti e non – a una vera e propria “conversione ecologica”. Il suo messaggio ha trovato eco anche nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: entrambi i documenti, infatti, pongono al centro la necessità di un’azione collettiva per la cura della “casa comune”, superando confini, ideologie e interessi particolari.

Nel corso del suo pontificato, Papa Francesco ha denunciato con forza i limiti di un modello economico predatorio e insostenibile, invitando a ripensare i nostri stili di vita, l’economia e la finanza in chiave di giustizia sociale e ambientale. Ha promosso piattaforme di azione concrete, come la “Piattaforma Laudato Si’”, e ha ispirato movimenti globali che oggi coinvolgono giovani, imprenditori, amministratori e cittadini di ogni credo.

Oggi, insieme ai nostri ospiti, esploreremo come questa eredità viva ancora nelle scelte delle istituzioni, delle imprese e delle comunità, e quale ruolo possa giocare nella realizzazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030. Un viaggio tra spiritualità, politica e azione concreta, per capire se siamo pronti a raccogliere la sfida lanciata da Papa Francesco: costruire un mondo più giusto, solidale e sostenibile, dove la cura della Terra e dei più deboli sia davvero al centro delle nostre priorità.

Ad Alta Sostenibilità, in onda su Radio Radicale lunedì 28 aprile alle 12.30 e disponibile in podcast. Ospiti: Marco Tarquinio, europarlamentare PD, già direttore dell’Avvenire, Hannah Roberts, corrispondente da Roma per Politico, Roberto Paura, presidente dell’Italian Institute for the Future e direttore della rivista Futuri.

