Radio-Tv Alta Sostenibilità: quale futuro per lo sviluppo green nel 2025, a partire da Trump e la nuova legislatura Ue  

Ad Alta sostenibilità, Europa e Usa, multilateralismo o bilateralismo, sostenibilità e competitività. Ospiti: Enrico Giovannini (ASviS) e Nathalie Tocci (Istituto Affari Internazionali). In studio Manieri e Viettone

https://asvis.it/radio-alta-sostenibilita/1256-22959/quale-futuro-per-lo-sviluppo-sostenibile-nel-2025-a-partire-da-trump-e-la-nuova-legislatura-ue

Multilateralismo, cooperazione, protezione dell’ambiente e salute pubblica, rivoluzione digitale e intelligenza artificiale: numerosi i nodi da affrontare per il rilancio di sviluppo sostenibile a livello globale.

Nel 2025 sono previsti una serie di appuntamenti chiave, dalla Conferenza Onu sulla finanza per lo sviluppo sostenibile a Siviglia, al Summit sullo sviluppo sociale a Doha, alle Cop su clima, desertificazione e biodiversità, al primo G20 in un Paese africano, in uno scenario globale segnato da conflitti, regimi autoritari e violazioni dei diritti umani. Allo stesso tempo, la politica internazionale rischia di essere fortemente influenzata dal neopresidente USA con i suoi annunci inquietanti, mentre l’Europa deve avviare il nuovo ciclo legislativo. Quali prospettive ci attendono in quest’anno cruciale?

Alta Sostenibilità, in onda lunedì 13 gennaio alle 12.30 su Radio Radicale.

Ospiti della puntata: Enrico Giovanni, direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali. In studio Valeria Manieri ed Elis Viettone.

Trasmissione di Valeria Manieri, Ruggero Po ed Elis Viettone, con il supporto organizzativo di Monica Sozzi.