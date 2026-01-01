Radio-Tv Alta Sostenibilità – Rapporto Territori 2025: un Paese allo specchio studia i suoi divari e scopre i suoi campioni

Comuni e Regioni indietro su Agenda 2030: esiste una consapevolezza politica per migliorare questa tendenza? Ad Alta Sostenibilità ospiti: Ombuen (ASviS), Bambara (MiTur) e Tarasconi (sindaca di Piacenza). In studio Manieri e Viettone. Riproponiamo il video registrato sul sito ASviS dell’11 dicembre 2015.

I territori italiani appaiono in forte affanno sull’Agenda 2030: troppi ritardi e forti disuguaglianze, nonostante alcuni passi avanti. Peggiorano povertà, acqua, disuguaglianze, ecosistemi e istituzioni. Rallenta la transizione ecologica.

È quanto emerge dal Rapporto Territori 2025, presentato Giovedì 11 dicembre al Cnel, dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Un documento imprescindibile se si pensa che è proprio dagli enti e amministrazioni locali che si attuano delle misure specifiche che poi su larga scala, nazionale, europea e mondiale, compongono il quadro dello sviluppo sostenibile.

In estrema sintesi: tra il 2010 e il 2024 i divari tra le Regioni italiane in termini di sviluppo sostenibile aumentano e per 10 obiettivi sui 17 alla situazione è ferma al 2010, se non peggiorata. Guardando alle Città metropolitane, Torino, Milano, Bologna e Firenze sono in grado di raggiungere almeno il 43% degli obiettivi ma per molte altre abbiamo andamenti negativi, con Venezia, Napoli e Reggio Calabria che vanno male per oltre il 70% degli obiettivi.

Delineato questo quadro, quanto è oggi presente una consapevolezza politica e di governo per migliorare questa tendenza?

Ad Alta Sostenibilità, in onda lunedì 15 dicembre alle 12.30 è disponibile in podcast. Ospiti della puntata: Simone Ombuen, Coordinatore Gdl Goal 11 ASviS, già docente di urbanistica università Roma Tre, Emanuela Bambara, Coordinamento della comunicazione istituzionale presso il Segretariato Generale del Ministero del Turismo e Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza. Conducono Valeria Manieri ed Elis Viettone.