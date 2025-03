“Radio Vega”: Rose Villain chiude la trilogia con un album stellare e un tour esplosivo

Il 14 marzo segna l’arrivo dell’attesissimo capitolo finale della “Radio Trilogy” di Rose Villain: “Radio Vega” (Warner Music Italy). L’album, un viaggio cosmico attraverso 13 tracce, vede la partecipazione di artisti del calibro di Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra, consolidando la posizione di Rose Villain come una delle artiste più eclettiche e innovative del panorama musicale italiano.

Un viaggio tra amore e arte

“Radio Vega” non è solo un album, ma un’esperienza immersiva ispirata alla costellazione della Lira e al mito di Orfeo ed Euridice. Rose Villain si definisce un’esploratrice di questo universo sonoro, dove le melodie si fondono con testi profondi e atmosfere suggestive. La produzione, curata da Sixpm, spazia tra generi diversi, creando un sound unico e coinvolgente.

Tracklist e formati disponibili

L’album sarà disponibile in formato CD (standard e autografato) e vinile (standard e picture disc autografato). La tracklist completa include brani come “il bacio del serpente” (feat. Guè), “no vabbè” (feat. Lazza), “ancora” (feat. Geolier) e “bop” (feat. Fabri Fibra).

Instore tour e concerti

Per celebrare l’uscita di “Radio Vega”, Rose Villain incontrerà i fan in un instore tour che toccherà Torino, Modena, Milano, Padova e Brescia. Ma le sorprese non finiscono qui: l’artista ha annunciato anche il “THE RADIO TRILOGY TOUR”, che la porterà nei principali palazzetti italiani nel settembre e ottobre 2025, con tappe a Milano, Padova, Roma e Napoli.

Un’estate di festival

Prima dei palasport, Rose Villain sarà protagonista di un tour estivo che la vedrà esibirsi in alcuni dei più importanti festival italiani, da Trento a Gallipoli, da Perugia a Lignano Sabbiadoro.

Sanremo e successi passati

L’annuncio dei live nei palasport è arrivato nel pieno del Festival di Sanremo 2025, dove Rose Villain ha presentato il brano “fuorilegge”, confermando il suo successo di pubblico e critica. Con “Radio Vega”, l’artista chiude un cerchio, portando a compimento un percorso iniziato con “Radio Gotham” e proseguito con “RADIO SAKURA”, entrambi dischi di platino.