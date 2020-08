Radiologia inteventistica, la palermitana Gerasia presidente Aitri

PALERMO (ITALPRESS) – La palermitana Roberta Gerasia è stata eletta presidente del nuovo board dell’Associazione Italiana di Radiologia Interventistica (AITRI). AITRI è il principale punto di riferimento del settore, si tratta di un’ente senza fine di lucro che ha come obiettivo quello di formare personale competente nella branca della radiologia interventistica, campo medico in grande espansione. Roberta Gerasia lavora presso IRCCS ISMETT dal 2004 dove svolge la mansione di Tecnico sanitario di radiologia medica.

“La mini-invasività e la multidisciplinarietà ha permesso alla radiologia interventistica negli ultimi anni di guadagnarsi il prezioso ruolo di alternativa alla chirurgia tradizionale – sottolinea Roberto Miraglia, responsabile dei Servizi di Radiologia di ISMETT – Il futuro di questa metodica è infatti rappresentato dai sempre più selettivi trattamenti di patologie tumorali, endovascolari dei grandi vasi addominali e toracici e del sistema nervoso, che vengono eseguiti su pazienti adulti e pediatrici con rischi, in buona parte dei casi, trascurabili. Il ruolo di associazioni come l’AITRI diviene, perciò, sempre più fondamentale perchè questo è un settore in continua espansione dove la formazione di personale qualificato è una reale esigenza”.

Roberta Gerasia è stata anche la prima italiana a conseguire a Vienna l’European Diploma of Radiography nel 2019. Attualmente, sono soltanto 4 gli italiani che hanno conseguito l’ambito titolo. Il suo campo di ricerca principale è la radioprotezione dei pazienti (pediatrici ed adulti) sottoposti a procedure diagnostiche o interventistiche e la radioprotezione dei lavoratori sottoposti a radiazioni ionizzanti (medici, TSRM, infermieri). Su questi argomenti ha pubblicato numerosi articoli come autrice o co-autrice (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=gerasia+r&sort=date) e partecipato a numerosi congressi internazionali in qualità di relatrice o moderatrice (ECR, RSNA, CIRSE).

“L’elezione a presidente della dottoressa Gerasia ad un ente così imporante – sottolinea ancora Roberto Miraglia – dimostra la capacità di ISMETT di formare eccellenti professionisti in grado di competere a livello nazionale e internazionale. Sono certo, conoscendola ormai da tanti anni, che Roberta Gerasia sarà in grado di dare nuovi impulsi all’AITRI e che farà un ottimo lavoro”.

