Rafale il nuovo Suv coupè di Renault

ROMA (ITALPRESS) – Renault svela il nome del suo futuro SUV coupè alto di gamma, Rafale, destinato a completare la famiglia dei modelli dotati di motorizzazione ibrida E-Tech e basati sulla piattaforma CMF-CD. Dopo Austral, il SUV a 5 posti, ed Espace, il grande SUV a 5 e 7 posti, Nuovo Rafale si posiziona come un ulteriore fiore all’occhiello della gamma Renault, rafforzando l’offensiva della Marca nel segmento D. La scelta di questo nome trae ispirazione dal glorioso passato aeronautico di Renault. Bisogna risalire fino all’inizio del XX secolo per capire cosa lega Renault all’aviazione. A quei tempi, Renault era pioniere della produzione di motori a combustione per le auto, ma anche per i treni (automotrici) e gli aerei. Nel 1933, Renault acquisisce il costruttore Caudron creando l’azienda Caudron-Renault. Tutti gli aerei prendono il nome di un vento, per cui nel 1934, il C460- aereo da gara monoposto progettato per battere i record- diventa Rafale. Oggi, Renault attinge ancora una volta alla sua storia, contando sui punti di forza del mitico Caudron Rafale per incarnare l’alto di gamma della Marca. La semantica del nome, che fa riferimento al vento, e la silhouette “mascherata” svelata, rimandano immediatamente all’idea di prestazioni, audacia, emozione e personalità. Nuovo Renault Rafale sarà presentato in anteprima mondiale al 54° Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget il prossimo 18 giugno.

(ITALPRESS).

