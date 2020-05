Raffaele Agrusti entra nel cda di Propensione spa

Propensione spa, digital company fondata da Giancarlo Scotti attiva nella consulenza e distribuzione online di prodotti di previdenza integrativa e di protezione dell’individuo basata a Trieste, comunica l’ingresso di Raffaele Agrusti nel consiglio di amministrazione. Agrusti ha conseguito una brillante e trentennale carriera in Generali ricoprendo posizioni di vertice all’interno del gruppo. È stato, inoltre, cfo di Rai e presidente Rai Way e, successivamente, ha ricoperto in ITAS la carica di amministratore delegato di ITAS Mutua, che ha lasciato nel marzo 2020 dopo aver completato il processo di turn around. Nata nel luglio 2016 e operativa da marzo 2018, Propensione è una Pmi innovativa, iscritta alla sezione B del RUI (propria dei broker assicurativi), che offre una consulenza competente e personalizzata per la scelta e l’acquisto di prodotti assicurativi e di previdenza integrativa, combinando le competenze con i vantaggi tipici del digitale: velocità di processare le informazioni, ottimizzazione dei tempi, offerta customizzata. Propensione.it, infatti, individua il fondo pensione più adatto al profilo dell’utente, scegliendo tra i migliori fondi del mercato per costi, rendimenti e solidità potendo contare sulle migliori best in class sul mercato, tra cui: Arca Sgr e Helvetia Assicurazioni, l’assicurazione sulla vita GenialLife di Allianz, Amundi Asset Management e altri con cui è in corso la formalizzazione di convenzioni di collocamento. Propensione ha, infatti, nel proprio programma di sviluppo l’obiettivo di estendere l’attività di comparazione quali-quantitativa e la distribuzione di prodotti anche ad altri settori del mondo assicurativo. Oltre alla nomina di Agrusti, l’assemblea dei soci di Propensione ha rinnovato gli altri membri del consiglio, espressione di esperienze manageriali di alto profilo, quali: Dario Scrosoppi confermato nel ruolo di presidente (già chief information officer del Gruppo Generali); Giovanni Dembech (esperto di Risk Management); Giorgio Drago (a.d. di Palladio Holding); Fedele Gubitosi (amministratore delegato Studio Rock, esperto di operazioni straordinarie); Simone Mocchiutti (cfo di Antares); Alfredo Scotti (già presidente e consigliere delegato di AON Italia); Giancarlo Scotti (fondatore di Propensione); Carmen Silvestri (esperta di affari legali e societari); Angelo Venchiarutti (professore di Diritto Privato presso Università di Trieste).