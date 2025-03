Raffaele Bonetta premiato Ambasciatore del Gusto Doc Italy per la Pizza Contemporanea

Raffaele Bonetta è ufficialmente Ambasciatore del Gusto Doc Italy per la Pizza Contemporanea Napoli. Un prestigioso riconoscimento per “Il Gran Sacerdote degli Impasti” che ha ricevuto ieri presso Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale. “Un titolo – si legge in una nota – che premia il suo impegno e la sua passione nel portare avanti l’arte della pizza italiana in chiave contemporanea, mantenendo salde le radici della tradizione”.

La cerimonia, organizzata dall’Associazione Doc Italy, ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo enogastronomico italiano, confermando l’importanza di questa iniziativa che ogni anno celebra l’eccellenza e il talento delle personalità che contribuiscono a fare grande la gastronomia del nostro Paese.

L’emozione di Bonetta è stata tangibile durante la sua dichiarazione di ringraziamento: “Ricevere questo prestigioso riconoscimento, il Premio Eccellenza Italiana sulla Pizza, è per me motivo di grande emozione. Non lo considero soltanto un traguardo personale, ma il risultato di un lavoro collettivo che ogni giorno coinvolge chi, con passione e dedizione, porta avanti l’arte della pizza italiana”.

Bonetta ha voluto dedicare parole di gratitudine agli organizzatori dell’evento e alla location che ha ospitato questa cerimonia speciale: “Desidero ringraziare l’Associazione Nazionale Doc Italy per avermi scelto come parte di questa straordinaria iniziativa, e a Palazzo Valentini per aver fatto da cornice a un momento così significativo”.

Un pensiero speciale è andato alla sua squadra, protagonista fondamentale del suo percorso professionale e ai suo cari: “Ogni riconoscimento è il frutto di un impegno condiviso. Voglio dedicare questo premio a tutta la mia squadra, che ogni giorno contribuisce con talento e dedizione al successo di ogni nostra creazione. Senza il loro supporto, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti coloro che hanno creduto in me, in questo progetto e nell’importanza della tradizione culinaria italiana. Questo premio è per tutti noi. Grazie di cuore”.

Il riconoscimento di ieri arriva a pochi mesi dal titolo di “Rivelazione dell’Anno” conferito a Bonetta nella Guida alle Pizzerie e Cocktail Bar d’Autore di Identità Golose 2025, un ulteriore attestato di valore che sottolinea l’incredibile crescita e il talento di questo giovane pizzaiolo. Con questi successi, Bonetta continua a portare sempre più in alto la tradizione della pizza contemporanea, rimanendo fedele alla sua visione di una gastronomia che è allo stesso tempo innovativa e radicata nella storia culinaria italiana.