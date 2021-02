Raffaele Cutolo, la salma nella notte a Ottaviano: solo i familiari più stretti ai funerali blindati

La salma di Raffaele Cutolo, boss della Nco, è arrivata nella notte a Ottaviano, in provincia di Napoli, dopo l’autopsia eseguita nell’ospedale di Parma. Ad attendere la salma, nella notte, la moglie Immacolata Iacone e la figlia Denyse.Blindati i funerali, dopo il divieto della questura di Napoli, di esequie pubbliche. Alle esequie hanno partecipato in pochissimi, i familiari più stretti. Il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha disposto con una ordinanza, la chiusura del cimitero per questioni di ordine pubblico. Il carro funebre con la salma di Cutolo è stata scortata da un imponente numero di auto delle forze dell’ordine. L’uomo, 79 anni, era detenuto in regime di 41bis nel carcere di Parma, dove è morto. Nella giornata di ieri, nel Comune in provincia di Napoli, erano comparsi manifesti funebri.