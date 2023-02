Raffaele De Luca, sindaco di Trecase, nuovo commissario straordinario del Parco nazionale del Vesuvio

L’Avvocato Raffaele De Luca si è insediato alla guida dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Il Commissario Straordinario, nella giornata di venerdì, ha incontrato l’uscente, Agostino Casillo, “per le consegne di rito, avvenute – si legge in una nota – nella massima cordialità e collaborazione”. Si è poi trattenuto presso il Castello mediceo di Ottaviano, sede dell’Ente Parco, con il direttore Stefano Donati per conoscere il personale dipendente dell’Ente e avviare le prime attività. Molti i messaggi di congratulazione e buon lavoro che sono giunti al Commissario dalle istituzioni del territorio. “È per me un onore – ha dichiarato il neo Commissario straordinario –, anche in qualità di primo cittadino di uno dei Comuni del Parco, arrivare a rivestire questo ruolo così prestigioso e strategico per il territorio. Il Parco Nazionale, in questi anni, ha ricevuto un nuovo slancio, dopo le tristi stagioni degli incendi e della pandemia, e sarà mia cura impegnarmi affinchè questa spinta prosegua, all’insegna della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del nostro territorio. Sarà mia cura affinché l’Ente sia aperto al dialogo con tutti i soggetti portatori di interessi e si trovi una sintesi alle esigenze di tutela e sviluppo”.