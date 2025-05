Raffaele Gargiulo nuovo questore di Potenza

Cambio al vertice della Questura di Potenza: dal prossimo 1 giugno nel capoluogo lucano entrerà in servizio il dirigente superiore della Polizia di Stato Raffaele Gargiulo, in sostituzione di Giuseppe Ferrari, destinato alla Questura di Bolzano. Gargiulo, 62 anni, nato a Castellammare di Stabia (Napoli), è attualmente questore di Pisa. Ha lavorato per dieci anni presso la Questura di Napoli, dirigendo i Commissariati Distaccati di Capri e di Pompei, successivamente è stato chiamato a dirigere le Digos delle Questure di Massa Carrara, Lucca, Trento e Pisa. Ha maturato altre esperienze nella Divisione Anticrimine della Questura di Lucca e nei commissariati di Carrara e Viareggio. Nel 2020 è stato questore di Vibo Valentia, nel 2022 di Latina e dal 6 maggio 2024 a Pisa. Domani mattina, Ferrari saluterà, nel corso di un incontro con i giornalisti, la comunità potentina e traccerà un bilancio dei suoi due anni di esperienza in Basilicata, iniziati il 5 luglio 2023.