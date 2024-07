Google Cloud annuncia la nomina di Raffaele Gigantino come nuovo country manager per l’Italia. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore It, Gigantino di recente ricopre la carica di country manager Italy & managing director presso VMware by Broadcom. Prima di VMware, ricopre posizioni di leadership presso Microsoft, tra cui quelle di Sales director for Central Public Administration e director of Solution Sales for Data and Artificial Intelligence – Cloud & Enterprise per l’Europa occidentale.