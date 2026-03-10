Raffaele Marrone eletto presidente nazionale di Unionservizi Confapi

Il presidente di Confapi Napoli, Raffaele Marrone, è stato eletto presidente di Unionservizi Confapi, l’organizzazione che rappresenta le imprese italiane dei servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e attività affini. La decisione è arrivata a Roma durante l’ultima riunione del Consiglio nazionale ed è stata presa all’unanimità.

Marrone succede a Vincenzo Elifani, che continuerà a collaborare con l’associazione nel ruolo di past president. Il passaggio di consegne avviene nel segno della continuità, ma con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle piccole e medie imprese del settore servizi nei tavoli istituzionali.

“Assumo con orgoglio e senso di responsabilità la presidenza di Unionservizi Confapi nazionale – ha dichiarato Marrone, ringraziando il predecessore per il lavoro svolto e per «il patrimonio di relazioni, credibilità e risultati costruito negli anni”.

Tra le priorità del nuovo presidente c’è il rafforzamento della rappresentanza delle Pmi nel dibattito economico nazionale. «Le piccole e medie imprese non devono limitarsi a osservare le scelte strategiche, ma partecipare alla loro definizione», ha spiegato Marrone, annunciando l’intenzione di intensificare il dialogo con Governo, Parlamento e istituzioni europee.

Un altro pilastro del programma sarà la cooperazione tra imprese, con particolare attenzione allo sviluppo delle reti d’impresa, considerate uno strumento fondamentale per aumentare competitività, innovazione e capacità di accesso ai mercati.