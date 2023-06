Raffaele Marrone nuovo responsabile per le Zes della Confapi nazionale

Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli, è il nuovo responsabile Zes di Confapi nazionale. La designazione è avvenuta da parte della giunta nazionale guidata da Cristian Camisa. “Un incarico che mi rende orgoglioso – ha affermato Marrone -. Ringrazio – ha aggiunto – il presidente Cristian Camisa e la giunta che hanno scelto di affidarmi questo importante ruolo. Insieme agli imprenditori lavorerò per sviluppare ancora di più le potenzialità delle Zes anche in un’ottica di crescita del territorio. Sarà fondamentale creare, insieme agli investitori e alle istituzioni preposte, un percorso virtuoso affinché la volontà di investire e le risorse economiche non vengano vanificate. Grazie alle Zone Economiche Speciali, che prevedono agevolazioni per chi investe, possono essere messe in campo azioni forti per rilanciare l’economia”.