Raffaele Marrone rieletto all’unanimità presidente di Confapi Napoli

Raffaele Marrone è stato rieletto all’unanimità presidente di Confapi Napoli. Dal 2019 alla guida della confederazione delle piccole e medie imprese dell’area partenopea continuerà il mandato grazie alla fiducia accordatagli dall’assemblea delle imprese associate riunitasi presso il Museo Darwin-Dohrn della Stazione Zoologica Anton Dohrn. “In questi anni – ha dichiarato Marrone – abbiamo cercato, di restare accanto alle imprese, offrendo un supporto concreto, consigli, suggerimenti per poter continuare a svolgere, pur nelle difficoltà derivanti dal quadro politico-economico, la propria attività”. “Abbiamo svolto un’intensa attività informativa e divulgativa su opportunità, bandi e iniziative che riguardano i settori di nostro interesse – continua Marrone – abbiamo organizzato eventi di settore coinvolgendo professionisti e imprenditori nella consapevolezza di quanto sia importante la squadra e il senso di appartenenza all’associazione e al nostro territorio di cui, da imprenditori, abbiamo profonda conoscenza”. “Per il futuro – conclude il responsabile delle Zes Confapi nazionale – l’intento è quello di intensificare ancora di più questo lavoro, puntando sui temi della transizione 5.0, sostenibilità e della digitalizzazione per cogliere le opportunità che verranno e per diventare protagonisti dello sviluppo e della crescita del tessuto economico dei nostri territori”.