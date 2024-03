Raffaele Oriani, Dean Luiss Business School, nel Cda di Mps: proposta degli investitori istituzionali

Il coordinatore del Comitato dei gestori, Emilio Franco comunica che gli investitori istituzionali hanno proposto due nominativi per l’integrazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena prevista nella prossima assemblea ordinaria dei soci: per l’integrazione del consiglio di amministrazione la scelta è caduta su Raffaele Oriani, Dean Luiss Business School e Professore Ordinario di Finanza Aziendale. Il nominativo proposto per l’integrazione del collegio sindacale è quello di Paola Lucia Isabella Giordano.

I gestori che hanno presentato le candidature sono Amber Capital Uk, Amber Capital Italia Sgr, Amundi Asset Management Sgr, Arca Fondi Sgr, Bancoposta Fondi Sgr, Eurizon Capital Sa, Eurizon Capital Sgr, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr, Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi Sgr e Mediolanum International Funds Limited). Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente.