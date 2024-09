Raffaele Ranucci nuovo a.d. della Fondaazione Musica per Roma

Si insedia il nuovo Cda della Fondazione Musica per Roma: Raffaele Ranucci è nominato amministratore delegato e Claudia Mazzola confermata nel ruolo di presidente. A completare il consiglio d’amministrazione della Fondazione, il compositore Nicola Campogrande, in rappresentanza del Comune di Roma, Monica Ciccolini, nominata dalla Regione Lazio, e Lorenzo Tagliavanti, indicato pro tempore dalla Camera di Commercio di Roma. Anche il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, arrivato in Auditorium Parco della Musica, ha voluto salutare il nuovo Cda.

“Sono onorato di ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma – ha dichiarato Ranucci – e ringrazio il sindaco Gualtieri per la fiducia accordatami. La Fondazione è un’istituzione culturale di altissimo livello che dalla sua nascita si è concentrata nello sviluppo di contenuti di qualità e prestigio collaborando con istituzioni estere e coinvolgendo un pubblico sempre più giovane. Aperta alla città di Roma con l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e la Casa del Jazz, rappresenta un punto di riferimento per la scena culturale italiana e non solo attraverso le diverse espressioni di teatro, danza, musica, festival letterari e scientifici, posando uno sguardo anche ai progetti di riqualificazione urbana per incoraggiare un futuro più sostenibile”.