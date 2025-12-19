Raffaele Savarese, è napoletano il nuovo vice presidente di Ance Giovani

Raffaele Savarese è stato eletto vice presidente di Ance Giovani. Nell’assemblea che si è tenuta nella sede romana dell’Ance, sono stati eletti i nuovi vertici degli under 40 dell’Associazione Nazionale Costruttori.

Savarese, che avrà la delega ai Rapporti interni, affiancherà il nuovo presidente Edoardo Vernazza e la nuova squadra di presidenza composta da Alessandro Angelini con delega all’economico, fiscale e tributario, Paolo Beltrami con delega alle opere pubbliche, Davide Iannini con delega al centro studi, formazione e education, Orfeo Mazzitelli con delega alle relazioni industriali e affari sociali, Michele Mingori con delega a edilizia e territorio e Claudio Ricci con delega alla transizione ecologica.

Vernazza, già vicepresidente del gruppo, succede ad Angelica Krystle Donati che ha guidato negli ultimi anni i Giovani Ance rafforzandone l’identità e l’impegno.

Cuore del programma per il prossimo quadriennio dei Giovani di Ance è il rafforzamento del dialogo con l’Europa, affinché le strategie comunitarie diventino leve concrete per migliorare il sistema abitativo e produttivo italiano, a cominciare dal contrasto al disagio abitativo, che colpisce in particolar modo i giovani, su cui i Giovani di Ance avvieranno un tavolo di lavoro interdisciplinare, fino alla spinta su innovazione e sostenibilità investendo in intelligenza artificiale e competenze.

Ringraziando i colleghi per la fiducia Vernazza ha assicurato “impegno, determinazione e spirito di servizio affinché Ance Giovani sia portatore di valori e di innovazione in un settore che vive di persone e comunità. Il nostro sarà un lavoro di squadra serio e concreto per consolidare i traguardi raggiunti e stimolare il dibattito attorno alle nuove sfide che attendono le costruzioni”.

Costruttore di quarta generazione

Napoletano, classe 1994, Savarese è laureato in Ingegneria Civile e costruttore di quarta generazione. Dal 2012 è iscritto al Gruppo Giovani Acen e da aprile 2023 è vicepresidente del Gruppo Giovani Acen mentre dal 2021 è delegato per la territoriale di Napoli presso il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani di Ance.

E’ direttore tecnico della Savarese Costruzioni Spa, società di costruzioni specializzata nelle opere marittime che opera nel comparto da oltre 70 anni è che nell’ultimo ventennio ha avviato anche una linea dedicata al restauro, iniziata con le prime opere di restauro e dragaggio dei canali del centro di Venezia.