Raffaella Cancellieri presidente regionale di Federpreziosi-Confcommercio Campania

Raffaella Cancellieri – contitolare della gioielleria “Donne e Monili” di Sorrento e una lunga esperienza alle spalle come dirigente apicale della Regione Campania – è la nuova presidente regionale di Federpreziosi-Confcommercio Campania. Con oltre 300 imprese associate, operanti sia nel commercio che nella produzione di gioielli, Federpreziosi rappresenta la più numerosa organizzazione di categoria del comparto in Campania. L’assemblea ha proceduto inoltre all’elezione del Consiglio Direttivo, dei Presidenti provinciali.

La Presidente Cancellieri, si legge in una nota, “ha sottolineato la necessità di far rientrare il settore orafo campano nella programmazione dei Fondi Europei 2021/27, per sostenere il rilancio di un settore che rappresenta un’eccellenza assoluta a livello internazionale”. La Federazione dovrà operare, secondo la Presidente Cancellieri, per “favorire la creazione di reti d’impresa ed incentivare la collaborazione tra le aziende orafe per l’innovazione tecnologica e gestionale. Una particolare attenzione sarà dedicata alla formazione ed aggiornamento professionale degli imprenditori e loro collaboratori, con l’organizzazione di corsi mirati a migliorare il bagaglio tecnico ed a diffondere la conoscenza delle più avanzate tecniche di vendita”. Il nuovo Direttivo intende lavorare anche sulla comunicazione del prodotto orafo al consumatore finale, per consolidare nel pubblico la consapevolezza dei molteplici valori espressi dal gioiello.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vice presidenti

Johnny De Meo

Giovan Giuseppe Lanfreschi

Presidenti provinciali

Ciko Orefice (presidente prov. Napoli )

Dario Boragine (presidente prov. Caserta)

Ivan Santoriello (presidente prov. Salerno)

Roberta Rossano (presidente prov. Avellino)

Domenico Girolamo (presidente prov. Benevento)

Consiglieri

Fiorella Serpico, Roberto De Laurentiis, Gerardo Marchetiello, Antonino Conte, Rossella Iannuzzi, Carla della Corte, Gianluca Errico.

L’Assemblea ha infine nominato, quale presidente Onorario, Roberto De Laurentiis, decano del settore, che ha già rivestito la carica di Presidente regionale degli orafi ed attualmente è Presidente del Consorzio Antico Borgo Orefici.