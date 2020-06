Ragosta hotels, in Costiera Amalfitana si riparte il 26 giugno: un vademecum per gli ospiti

La spiaggia immersa nella riserva naturale di Isola Bella di Taormina, in Costiera Amalfitana affacciati sul Golfo di Salerno e sulle cupole di Vietri sul Mare, a Roma contornati dalla storia delle Terme di Diocleziano e delle antiche Mura Serviane: a partire dal 26 giugno è possibile tornare ad ammirare gli spettacolari scenari offerti dalle destinazioni di Ragosta Hotels Collection, tutte nel cuore delle più belle località d’Italia. Venerdì 26 giugno, al via la nuova stagione per l’Hotel Raito a Vietri sul Mare e per La Plage Resort a Taormina, mentre Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, riapre le sue porte nella città eterna, lunedì 6 luglio. “Ripartiamo con una nuova concezione di ospitalità, ridisegnata sulle nuove esigenze dei viaggiatori e riprendiamo insieme a viaggiare all’insegna della serenità e della sicurezza” – ha dichiarato Giuseppe Marchese, Ceo di Ragosta Hotels Collection. “Abbiamo voluto creare una vera e propria filosofia “Happy Tips & Tricks” per accompagnare queste aperture dopo il periodo di lockdown, una serie di piccoli suggerimenti e accorgimenti utili a guidare e al tempo stesso informare gli ospiti, in merito alle misure adottate per vivere al meglio l’esperienza di soggiorno”.

Insieme al vademecum dedicato agli ospiti in arrivo, tante le iniziative create per l’occasione, dal fast check in/check out al QR code per menu e servizi, dal buffet personalizzato direttamente al tavolo anche per la prima colazione, con possibilità di prenotare in anticipo sia la tipologia che l’orario, al room service gratuito, dal potenziamento di servizi personalizzati in spiaggia e piscina, con possibilità di gustare le specialità del ristorante o del bar comodamente dal proprio lettino, ai servizi SPA su prenotazione: tutto è stato studiato per accogliere gli ospiti al loro ritorno, garantendo un elevato livello di sicurezza e un soggiorno all’insegna della serenità. Inoltre, per chi desidera trascorrere una vacanza con i propri cari in una dimora d’eccellenza, la possibilità di riservare in esclusiva il Relais Paradiso, incastonato tra i profumi e i colori della fitta vegetazione della Costiera Amalfitana, una villa tornata a nuova vita con arredi di design, ampia piscina in terrazza con vista e piscine private nelle camere da letto, servizi su misura con staff attento e professionale.

Ragosta Hotels Collection ha sede a Roma e include 4 strutture di lusso: l’Hotel Raito, 77 camere e suite, e il Relais Paradiso, 22 camere, in Costiera Amalfitana, con vista mozzafiato su Vietri sul Mare, La Plage Resort a Taormina, 59 camere e suite, di fronte all’Isola Bella e collegato con la funivia al centro storico, e Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, 82 camere e suite, accanto alle Terme di Diocleziano.