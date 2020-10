Ragozzino confermato presidente di Multicedi. A Irollo la carica di vice. Messina nuovo ad

Il Gruppo Multicedi continua la sua opera di riorganizzazione societaria “con importanti conferme e nuovi inserimenti”. Il primo player della Grande Distribuzione in Campania – è scritto in una nota – rinnova la fiducia al presidente Pietro Ragozzino e nomina Luigi Irollo nuovo Vicepresidente. Contestualmente Claudio Messina, Amministratore delegato di Multicedi dal 1993 al 2000, ritorna nuovamente in questo ruolo dopo 20 anni per sugellare un cambio di governance e di trasformazione all’interno del gruppo”. Il Consiglio di amministrazione è composto da: Antonello Catania; Luigi Irollo; Augusto Lombardi; Barbaro Messina; Messina Claudio; Ciro Moccia; Antonio Montanino; Giancarlo Papallo; Pietro Ragozzino; Antonio Rea; Antonio Siciliano. “Multicedi – spiega Ragozzino – è sul mercato dal 1993. In questi anni ha rappresentato una parte fondamentale della nostra vita imprenditoriale e desidero ringraziare tutto il Cda per la fiducia accordata per questo nuovo mandato”. “Multicedi – spiega Messina – desidera rispondere alle sfide del mercato e rafforzare ulteriormente la propria posizione di leader in partnership con il Gruppo Vegé, il più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv. L’obiettivo è garantire ai nostri clienti servizi ed esperienze di acquisto in linea con i tempi. Occorre valorizzare la lunga storia di Multicedi e traghettarla nel futuro attraverso la digitalizzazione e la collaborazione perché questo nuovo assetto organizzativo richiede un grandissimo lavoro di squadra. Il piano industriale 2021-2023 – conclude Messina – si focalizza su competitività, punti vendita, interregionalità e Mdd. Proprio su quest’ultima, si concentrano gli sforzi più importanti attraverso la creazione di Decò Italia la nuova Società Consortile in partnership con il Gruppo Arena”. Claudio Messina fa parte della terza generazione di una famiglia di imprenditori attivi nel mondo della distribuzione campana. È Consigliere d’amministrazione nel Gruppo Vegé Italia dal 2018. Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, “è oggi – si evidenzia nel comunicato – una realtà di punta della Gdodel Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen – Gnlc di settembre 2020, Multicedi è leader Gdo in Campania con una quota di mercato del 18,21%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 22,80% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2019, ha registrato un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie”. Multicedi srl porta con sé, oltre a marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Café. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VeGé per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.