Rai, al via il 14 dicembre la 35ma maratona Fondazione Telethon

Roma, 5 dic. (askanews) – “Facciamoli diventare grandi insieme”: sotto questo slogano prenderà il via sabato 14 dicembre la 35ma maratona televisiva Fondazione Telethon sulle reti Rai, fino al 22 dicembre. Una settimana all’insegna della solidarietà, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Una “collaborazione”, quella tra Rai e Telethoh, ha detto oggi nella conferenza stampa di presentazione il presidente della Fondazione, Luca di Montezemolo, “nel vero senso della parola”

“Innanzitutto – ha affermato – perché questa collaborazione ha contribuito in modo decisivo a portare la ricerca nelle case degli italiani, e il ruolo della Rai è stato veramente il ruolo di un vero forte servizio pubblico. Purtroppo non sono rare le famiglie italiane che o in casa, o a casa di amici, o a casa di parenti, non abbiano un bambino con dei problemi. E per noi la cosa importante è di non lasciare nessuno indietro”.

Quanto alla trasparenza sulle donazioni ricevute, Montezemolo ha precisato: “Trasparenza vuol dire ognuno deve sapere dove va a finire l’euro, un solo euro che versa a Telethon. E questo avviene attraverso tre modi: innanzitutto con la possibilità di visionare bilanci, documenti e numeri. Due: con un metodo che mette la meritocrazia al centro. Tre: io sin dal primo giorno ho sempre detto: ‘fatto cento quello che noi incassiamo, almeno il novanta per cento deve essere dedicato alla ricerca”.

Il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, ha garantito a sua volta il massimo impegno della tv di Stato nel sostenere l’iniziativa. L’azienda, ha detto, metterà “a disposizione tutti i suoi mezzi: televisione, web, radio, ovvero tutti quei mezzi che fanno della Rai una importante digital media company”.

“L’impegno – ha ribadito Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time – sarà fortissimo e corale, con una offerta editoriale multipiattaforma, crossmediale. Attraverserà la televisione, la radio, i social, le piattaforme digital, i canali digital, tutto insieme. Lo start del numeratore avverrà sabato 14 dicembre in ‘Ballando con le stelle’, in collegamento con il Tg1 delle 20, con la massima esposizione possibile. A partire dal giorno successivo tutto il palinsesto delle reti generaliste Rai sarà dedicato al sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La chiusura della maratona avverrà domenica 22 con uno speciale in prima serata condotto da Pierluigi Diaco dal titolo ‘Bella festa per Fondazione Telethon’. Non è casuale questo titolo: è in effetti una festa, una serata di gala nella quale il tema dominante sarà dal dolore alla gioia, in linea con la missione della Fondazione Telethon”.