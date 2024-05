Rai, Cartoons On The Bay: domani a Pescara la giornata inaugurale

Pescara, 29 mag. (askanews) – Giornata inaugurale per “Cartoons On The Bay”, domani, giovedì 30 maggio, all’Aurum di Pescara, in cui saranno svelate le due giurie delle sezioni “Lungometraggi” e “Internazionale”.

Ma al Festival Internazionale dell’Animazione della Transmedialità e delle Meta arti, in programma fino al 2 giugno, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e il Ministero dello Sport e i Giovani, si parlerà anche di “Sport e Inclusività” e verrà presentato il Paese ospite, la Spagna.

Sarà l’inaugurazione della mostra dedicata all’arte di Stefano Bessoni, “Stop-motion e altre scienze inesatte” ad aprire le danze dei tanti eventi in programma e nel pomeriggio si entrerà nel vivo della manifestazione, a partire dalle 15.30, con la presentazione delle “mascotte ufficiali di Milano-Cortina 2026”.

Tra gli altri appuntamenti principali di questa prima giornata, alle 16.00 è previsto l’annuncio dei vincitori del contest “Pitch Me!” dedicato ai progetti di animazione prodotti da giovani talenti (gli 11 progetti finalisti verranno presentati giovedì 30 maggio alle 10). Sempre nel pomeriggio, alle 17.15 il panel “50 anni dell’Unicef Italia in animazione” sarà l’occasione per ricordare l’impegno di Unicef Italia nella promozione dei diritti dei bambini e delle bambine in tutto il mondo anche attraverso l’animazione.

Nel primo giorno di “Cartoons On The Bay” spazio anche al fumettista e Youtuber italiano Simone Albrigi, in arte Sio, alle 17.45, al quale quest’anno viene assegnato il “Pulcinella Diversity Awards”.

“Cartoons On The Bay” è soprattutto un concorso di animazione e quindi tante le anteprime dei film, a partire dalle 16.00, al Cineteatro Massimo. Non mancheranno, come di consueto, gli eventi per il pubblico in piazza della Rinascita, come quelli dedicati allo sport per bambini e ragazzi di ogni età con un vero e proprio ‘stadio’ dove provare diverse discipline sportive.

Infine, la musica live, nel pomeriggio in compagnia dei talent Rai di “No Name Radio” e in serata con l’evento più atteso: il concerto di Antonella Ruggiero che, insieme a Roberto Colombo riceverà il Pulcinella Crossmedia Award.