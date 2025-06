Rai celebra i 25 anni di Rai Cinema con una programmazione speciale

Roma, 18 giu. (askanews) – Quest’anno ricorre l’anniversario dei 25 anni dalla nascita di Rai Cinema e insieme con la Direzione Cinema e Tv è nata l’idea di celebrare la ricorrenza con una programmazione speciale sulle reti Rai lungo tutti i mesi estivi. Una programmazione molto ampia che rispecchia le diverse linee editoriali della produzione di Rai Cinema, dai film d’autore a quelli di puro intrattenimento, dai documentari ai cortometraggi – oltre ad alcuni titoli internazionali – per soddisfare ogni tipologia e gusto di pubblico. Un’offerta di grande cinema davvero speciale che propone 100 titoli, di cui 78 film e 7 documentari (31 prime visioni) e 15 cortometraggi (7 prime visioni), che ripercorre a grandi linee tutta la storia produttiva di Rai Cinema.

‘Rai Cinema – ha detto l’amministratore delegato della società Paolo Del Brocco, presentando l’iniziativa – io la definisco un cantiere culturale contemporaneo, perché ha in qualche modo impattato su tutte le dimensioni, in primis quella culturale. Con i nostri film e documentari abbiamo raccontato la realtà, chi siamo, dove eravamo, la nostra storia, a volte abbiamo predetto anche il futuro. Abbiamo raccontato tutte le storie con il linguaggio cinematografico di tantissimi grandi autori, tantissimi esordi, tantissimi giovani che sono poi diventati registi affermati, e questo è anche nell’ottica della mission della Rai, che è quella di scovare i talenti e di allevarli. Tantissimi registi importanti attuali di oggi sono nati con l’opera prima o l’opera seconda con Rai Cinema’.

‘Rai Cinema – ha proseguito l’Ad – ha la possibilità di presidiare in modo unitario tutta la filiera distributiva, dalla produzione alla distribuzione con il marchio 01, alla commercializzazione dei diritti sulle piattaforme o sulla pay, fino addirittura a mettere a disposizione delle reti Rai tutto il proprio catalogo. Ha inoltre aperto da poco la distribuzione internazionale che ha riscosso dei buoni successi con dei film che sono stati venduti – l’ultimo è ‘Follemente’ – in cinquanta Paesi nel mondo, e abbiamo partecipato a tanti grandi festival internazionali’.

Ecco tutti i titoli dell’estate 2025:

Dalla produzione alla programmazione, da Rai Cinema alla direzione Cinema e Serie TV e RaiPlay, il processo creativo segue un percorso pensato per coinvolgere tutti i pubblici, in un contesto innovativo di ‘total audience’. Nell’ambito dell’omaggio ai 25 anni di Rai Cinema (ma anche in tante altre occasioni), il ruolo dei programmatori che operano sui diversi canali, generalisti e tematici, è quello di valorizzare e adattare i film coprodotti da Rai Cinema alle diverse linee editoriali che compongono l’eclettico mosaico dell’offerta televisiva di Stato.

L’omaggio di Rai 1

La programmazione estiva per i 25 anni di Rai Cinema rappresenta un tributo ai film iconici amati dalla platea televisiva di Rai Uno, ma vuole essere anche un omaggio ai volti popolari del cinema italiano e della tv, agli attori che hanno visto crescere e consolidare il loro successo in questi ambiti; una storia di interazione e di sinergia quella tra il cinema e la televisione capace di creare un forte impatto culturale e mediatico. Con il ciclo ‘Scherzi del destino’, per tre appuntamenti consecutivi al mercoledì, a partire dal 25 giugno, Rai 1 propone in prima serata tre commedie brillanti che giocano sull’ironia e la fantasia del destino e che il pubblico ha sempre premiato. In ‘Nessuno mi può giudicare’ (2011) di Massimiliano Bruno, la protagonista Alice (Paola Cortellesi), eredita alcuni debiti e si trova a dover lavorare come escort professionista, in ‘Amore a domicilio’ (2018) di Emiliano Corapi, Anna (Miriam Leone) agli arresti domiciliari stravolge la vita di un grigio assicuratore, in ‘Bla Bla Baby’ (2022) di Fausto Brizzi, Luca (Alessandro Preziosi) per uno strano scherzo del fato, si trova a lavorare in un asilo e a sentire le voci dei neonati per poi innamorarsi di Silvia (Matilde Gioli). Per la prima serata del 15 di agosto ritorna sul piccolo schermo l’esordio alla regia di Gianni Di Gregorio: ‘Pranzo di Ferragosto’ (2008), film poetico che affronta con ironia e delicatezza il tema della solitudine.

L’omaggio prosegue con numerose seconde serate animate da protagonisti d’eccezione, tra i tanti, Luca Argentero e Sarah Felberbaum in ‘Poli Opposti’ (2015) di Max Croci; Enrico Brignano in ‘Tutta un’altra vita’ (2019) di Alessandro Pondi; Serena Autieri e Alessandro Siani in ‘Si accettano miracoli’ (2015) di Alessandro Siani; Raoul Bova in ‘Scusate se esisto!’ (2014) per la regia di Riccardo Milani. L’offerta è impreziosita da un documentario in prima visione, prodotto da Big Sur, Mad Entertainment, Rai Cinema e Luce Cinecittà: ‘Posso Entrare? An ode to Naples’ (2022) di Trudie Styler che sarà programmato in seconda serata. Il documentario è una dichiarazione d’amore a Napoli, una città dalla forte identità e dai mille colori, dove il senso di comunità è coinvolgente. La regista fa vivere allo spettatore la città di ieri e di oggi attraverso le voci di numerosi personaggi di spicco che ne mettono in evidenza luci ed ombre.

La proposta di Rai 2

L’offerta estiva che Rai 2 ha disegnato in occasione dei 25 anni di Rai Cinema prevede alcuni film in prima visione Tv, tra questi ci sono opere prime italiane in grado di far emozionare lo spettatore attraverso storie originali, varietà di generi, volti noti del cinema contemporaneo, sperimentando anche nuovi linguaggi. È questo il caso del musical ‘The Land of Dreams’ (2022), opera prima di Nicola Abbatangelo in cui una giovane immigrata italiana, che lavora come lavapiatti nelle cucine di un noto locale nella New York degli Anni Venti, non vuole rinunciare al suo sogno più grande: diventare una cantante. Nel crime ‘Come pecore in mezzo ai lupi’ (2023), opera prima di Lyda Patitucci, assistiamo invece a una resa dei conti in salsa action tra due fratelli: una poliziotta interpretata da Isabella Ragonese e un criminale cui regala una grande interpretazione Andrea Arcangeli. La proposta si arricchisce con la prima visione internazionale della pellicola made in USA ‘Sai tenere un segreto?’ (2019) di Elise Duran, dove il protagonista è il lato sorprendente della vita, in una storia romantica e a tratti tragicomica che ha nell’interpretazione della splendida Alexandra Daddario il suo vero pezzo forte.

La composizione di questo caleidoscopio di colori che mette al centro le emozioni si completa su Rai 2 con altri film passati con successo sui nostri schermi: ‘Divorzio a Las Vegas’ (2020) di Umberto Carteni, racconto di un viaggio rocambolesco di una coppia – Giampaolo Morelli e Andrea Delogu – nella caotica cittadina americana con lo scopo di dirsi addio; la pellicola ‘Qualcosa di speciale’ (2009) di Brandon Camp in cui un terapista di successo (Aaron Eckhart) votato al prossimo, che ha perduto la moglie tre anni prima, incontra a Seattle la tenace ma sfortunata Eloise (Jennifer Aniston), una giovane donna che colleziona uomini sbagliati.

Le prime visioni su Rai 3

Nella corposa offerta estiva che Rai 3 dedica ai 25 anni di Rai Cinema sono tanti i film in prima visione Tv. La virtuosa collaborazione tra Cinema e Serie TV, Direzione Approfondimento e Rai Cinema, già sperimentata all’inizio dell’anno in corso, si concretizza ancora con la trasmissione di tre recenti film italiani presentati, nell’ambito del ciclo ‘Al cinema con…’, dalla giornalista Maria Latella. In ‘Palazzina Laf’ (2023) di Michele Riondino al suo esordio alla regia, si affronta lo spinoso tema dello sfruttamento sul lavoro, sullo sfondo reale e drammatico dell’Ilva di Taranto. Un altro esordio è quello di Beppe Fiorello, che con il suo ‘Stranizza d’amuri’ (2023), dedicato alle vittime del ‘delitto di Giarre’, affronta il tema dell’omofobia. Il tema dei valori culturali condivisi (e non) dagli italiani è il nodo centrale dell’ultimo film di Paolo Virzì, ‘Un altro ferragosto’ (2024), una riflessione sui nostri tempi a quasi 30 anni di distanza dal film cult ‘Ferie d’agosto’ dello stesso regista. Un altro momento importante, per Rai 3 e Rai Cinema, è la tradizionale offerta cinematografica legata al festival di Venezia. È l’occasione giusta per presentare in prima visione l’opera di una grande regista della storia del nostro cinema: ‘L’ordine del tempo’ (2023) di Liliana Cavani, presentato fuori concorso all’80ª Mostra. Dopo il successo di ‘The Father’, il nuovo capolavoro di Florian Zeller, ‘The Son’, presentato in anteprima all’edizione 2022 del Festival. Nello stesso periodo troveranno il debutto televisivo altri due film legati a Rai Cinema: ‘Una Relazione’ (2021), esordio alla regia di Stefano Sardo, ed ‘Educazione Fisica’ (2022) di Stefano Cipani, quest’ultimo alla sua opera seconda.

‘Mai visti prima’ – in onda su Rai 3 e Rai Movie

Da tempo Rai 3, con il ciclo ‘Mai visti prima’ (in collaborazione con Rai Movie) dedica gran parte delle seconde serate del sabato al cinema italiano coprodotto da Rai Cinema, con particolare attenzione ai registi esordienti. È il caso di Micaela Ramazzotti e il suo debutto alla regia con il film del 2023 ‘Felicità’. E ancora, la commedia apocalittica ‘Te l’avevo detto’ (2023) di Ginevra Elkann, ‘La bella estate’ (2023) che Laura Luchetti ha tratto da Cesare Pavese, e ‘Delta’, un noir padano con l’anima ecologista, diretto da Michele Vannucci e interpretato da Luigi Lo Cascio e Alessandro Borghi. Per Rai Movie si segnalano, fra gli altri, ‘Denti di squalo’ (2023), esordio nel lungometraggio di Davide Gentile (con una sceneggiatura premiata al Solinas) e ‘La caccia’ (2022) di Marco Bocci, che declina un dramma familiare nelle cadenze di un nerissimo e disperato thriller.

‘Mai visti prima’ – I documentari

La sezione di ‘Mai visti prima’ dedicata ai documentari, prevista ogni mercoledì in seconda serata, si apre il 30 luglio su Rai 3 – in occasione della ‘Giornata mondiale dell’amicizia’ – con l’ultimo film di Daniele Vicari: ‘Fela – Il mio dio vivente’ (2023) sul rivoluzionario musicista nigeriano Fela Kuti e sul giovane regista Michele Avantario che ha dedicato la vita a realizzare un film interpretato dal suo idolo. Per i mercoledì di agosto, e fino al 3 settembre, sono previste sempre in seconda serata altre prime visioni: ‘Il cassetto segreto’ (Costanza Quatriglio, 2024, il 6 agosto), ‘La generazione perduta’ (Marco Turco, 2022, il 13 agosto), ‘Tempo d’attesa’ (Claudia Brignone, 2023, il 20 agosto), e ancora ‘L’avamposto’ (Edoardo Morabito, 2023, il 27 agosto) e ‘Onda lunga’ (Francesco Ranieri Martinotti, 2021, il 3 settembre).

Rai Cinema e Rai Movie

Anche Rai Movie celebra i cinque lustri di vita e la varietà della produzione di Rai Cinema, con un ciclo complementare e parallelo a quello di Rai 3 che prevede sette appuntamenti doppi, sviluppati fra prima e seconda serata. Gli abbinamenti sono pensati secondo geometrie tutte da esplorare: se il 19 luglio è facile identificare la linea di commedia che va da Ficarra e Picone in ‘Nati stanchi’ (2002) al classico ‘Miami Beach’ (2016) dei fratelli Vanzina, l’appuntamento finale del 10 agosto rende omaggio alle ‘sorelle d’arte’ Cristina e Francesca Comencini con due film come ‘La bestia nel cuore’ (2005) e ‘Amori che non sanno stare al mondo’ (2016). Ma nella rassegna c’è anche spazio per opposizioni dirette come quella fra la Roma criminale di ‘Suburra’ (Stefano Sollima, 2015) e la Gaeta emotivamente trattenuta di ‘Questi giorni’ (Giuseppe Piccioni, 2016), o l’abbinamento ironico fra ‘L’ombra di Caravaggio’ (Michele Placido, 2022), biopic di un maestro della pittura e quindi del colore e dell’ombra, e ‘Il colore nascosto delle cose’ (Silvio Soldini, 2017), dramma centrato su una donna non vedente che illumina la sua realtà con la passione. Una rassegna che include film di autori rappresentativi del cinema nazionale quali Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek, Carlo Mazzacurati, Alessandro D’Alatri e Marco Risi, senza dimenticare un beniamino del pubblico come Leonardo Pieraccioni.

Rai 3 – ’25 anni di cinema d’autore’

Ultimo in ordine di citazione ma primo in termini di importanza, il ciclo dal titolo ’25 anni di cinema d’autore’ che Rai 3 dedica all’impegno costante e sostanziale di Rai Cinema nel sostegno e nello sviluppo del grande cinema d’autore italiano. Dai maestri leggendari e tuttora attivissimi come Marco Bellocchio (‘Buongiorno, notte’, 2003), Pupi Avati (‘Gli amici del bar Margherita’, 2009) o Gianni Amelio (‘La tenerezza’, 2017), ai contemporanei celebrati in tutto il mondo come Nanni Moretti (‘Habemus Papam’, 2011), Gabriele Salvatores (‘Tutto il mio folle amore’, 2019), Roberto Andò (‘Il bambino nascosto’, 2021) e Giorgio Diritti (‘Volevo nascondermi’, 2020).

Rai 3 – In Corto D’opera, il mondo dei cortometraggi

‘In Corto D’opera’ è uno spazio dedicato interamente alla forma espressiva che rappresenta un laboratorio di linguaggi, sguardi e temi tra i più vivi, sperimentali e innovativi del panorama cinematografico e audiovisivo: il cortometraggio. La proposta editoriale ha accolto volutamente più generi e temi proprio per offrire una visione più variegata possibile. L’obiettivo di ‘In Corto D’opera’ è fra l’altro quello di individuare un trait d’union fra la programmazione della Rai e le nuove generazioni che stanno abbandonando le reti generaliste per le piattaforme televisive. Il ciclo andrà in onda ogni venerdì in seconda serata su Rai 3 e il sabato su Rai Movie.

Rai 5 – ‘Nuovo Cinema Italia’

‘Nuovo Cinema Italia’ è l’appuntamento del martedì di Rai 5 dedicato alla programmazione di opere prime e seconde degli autori più brillanti del cinema italiano del nuovo millennio, spesso presentati in prima visione e con audiodescrizione per le persone ipovedenti. Sono film che, in alcuni casi, non hanno raggiunto un vasto pubblico, pur raccogliendo premi e riconoscimenti in festival nazionali ed internazionali. Uno spazio esclusivo che mette in evidenza fra l’altro il ruolo costante di Rai Cinema nel supportare anche l’impegno dei produttori italiani. Tra le anteprime dell’estate segnaliamo ‘Le ragazze non piangono’ (2022) di Andrea Zuliani. Mentre, tra le repliche, rivedremo ‘Il cattivo poeta’ (2020) di Gianluca Jodice e ‘Sulla giostra’ (2021) di Giorgia Cecere.