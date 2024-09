Rai Com: “Anni Duemila The Movies”, cinema nuovo millennio su Prime Video

Roma, 25 set. (askanews) – Centocinquanta pellicole che dal 2000 ad oggi hanno conquistato pubblico e critica: commedie, film drammatici e d’azione, interpretati dagli attori più amati e diretti dai maestri del grande schermo. Ha debuttato su Amazon Prime Video “Anni Duemila The Movies”, canale on demand a cura di Rai Com, che promette allo spettatore un vero e proprio viaggio tra le emozioni.

“Anni Duemila The Movies” è una nuova importante sfida che segue i risultati positivi di “Novecento The Movies”, canale lanciato nel 2022. Per l’Amministratore Delegato di Rai Com, Giuseppe Sergio Santo, “con Anni Duemila The Movies c’è in primo piano il grande cinema italiano e internazionale del nuovo millennio, 150 opere a cui si aggiungeranno nuovi titoli ogni mese, per una proposta di alta qualità, che attraversa tutti i generi cinematografici per incontrare il gusto di un pubblico eterogeneo”.

Tra i principali titoli troviamo “The Iron Lady” (di Phyllida Lloyd con Meryl Streep), “John Rambo” (di e con Sylvester Stallone), “Il Caimano” e “La stanza del figlio” (di e con Nanni Moretti), “Allacciate le cinture” (di Ferzan Ozpetek con Kasia Smutniak), “Un bacio appassionato” (di Ken Loach con Atta Yaqub).

Il canale è disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video a 6.99 euro al mese con sette giorni di prova gratuita.