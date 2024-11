Rai Com: “Libera” debutta su Rai 1 con le musiche di De Luca e Forti

Roma, 21 nov. (askanews) – Lunetta Savino è la protagonista di “Libera”, serie in onda il martedì in prima serata su Rai 1. Giudice integerrima, Libera Orlando, è anche una donna che ha perso la sua unica figlia ed è combattuta tra il rispetto della Legge e il desiderio di vendetta. Una vicenda intensa e appassionante, la cui colonna sonora è realizzata da Francesco De Luca e da Alessandro Forti per le Edizioni Musicali Rai Com, presto disponibile sulle piattaforme digitali. La fiction, nel cui cast figurano anche Matteo Martari, Gioele Dix, Claudio Bigagli, Roberto Citran, Monica Dugo e Daisy Pieropan, è distribuita nel mondo da Rai Com.