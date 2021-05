Rai: Di Battista, ‘da Iv pressioni su Report’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Duro attacco di Alessandro Di Battista contro Matteo Renzi, da sempre nel mirino dell’ex esponente M5S. “A proposito di libertà di stampa… Questa sera andrà in onda su Report un servizio su un incontro “carbonaro” tra il senatore Renzi e Marco Mancini, pezzo grosso dei servizi segreti nonché agente coinvolto nello scandalo Telecom-Sismi e nel rapimento illegale di Abu Omar. Renzi non ha incontrato Mancini nei palazzi istituzionali. L’ha fatto in una piazzola di un autogrill – scrive Di Battista su Facebook -. L’incontro, tra l’altro, avvenne nei giorni in cui Renzi stava brigando per far cadere Conte utilizzando ogni tipo di puerili scuse, tra le quali anche la questione sulla delega ai servizi segreti. In realtà l’obiettivo (ahimè raggiunto) era ossequiare qualche potere forte nostrano e non (sicuramente Confindustria ed il gruppo Elkann) spingendo per un uomo notoriamente di establishment come Draghi”.