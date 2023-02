Rai, domani ad Elisir la rottura del menisco

Una delle più frequenti lesioni del ginocchio, la rottura del menisco, sarà il primo degli argomenti trattati nel nuovo appuntamento di Elisir, il programma condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda domani, lunedì 27 febbraio, alle 10.30 su Rai 3. Per capire come si riconosce e come si cura interverrà in studio il professor Andrea Ferretti, direttore sanitario dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI e ordinario di Ortopedia all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Nello spazio “10 minuti su…” focus sui cibi in grado di contrastare le infiammazioni in modo naturale. Risponde il professor Nicolò Merendino, associato in Scienze dell’Alimentazione all’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Il “Mi dica dottore” sarà invece dedicato a una delle ernie più comuni, quella inguinale: a cosa è dovuta e come si manifesta? Ne parla Gianandrea Baldazzi, professore della Scuola di Specialità di Chirurgia Generale presso l’Università di Milano e direttore dell’Unita Operativa Complessa di Chirurgia Generale presso l’Ospedale Nuovo di Legnano. Infine, si sfatano tutti i falsi miti sulla carenza di ferro. In studio per rispondere alle domande Marco Vignetti, professore di Ematologia alla Sapienza Università di Roma.