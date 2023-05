Rai, giovedì 25 alle ore 9 si riunisce il Cda. All’ordine del giorno le nomine ai vertici di testate e canali radio

E’ stato convocato per giovedì 25 maggio alle 9 il consiglio di amministrazione Rai con all’ordine del giorno le nomine a testate e direzioni di genere. I curricula dei candidati – secondo quanto si apprende – dovrebbero essere trasmessi domani. All’ordine del giorno c’è l’assetto organizzativo aziendale relativo a testate, generi, canali radio, direzione editoriale per l’offerta informativa e direzione distribuzione, oltre agli organi sociali delle società partecipate: cda di Rai Cinema e Rai Com, oltre al direttore generale della Tv di San Marino. In agenda anche aggiornamenti sul piano industriale e sul contratto di servizio.