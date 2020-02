Rai, Ilona Staller: “Allontanata perché scomoda”

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Io sono un personaggio scomodo, per questo non mi vedete su Rai1, Rai2, Rai3 o nei reality. Me lo ha detto anche Amadeus, eravamo da Costanzo e gli ho chiesto perché non potevo andare in trasmissione, mi ha risposto: ‘si sa, sei scomoda’. Per questo non mi vedete in tv. Eppure la Staller va bene per pagare le tasse in Italia…”. Così , in arte Cicciolina, conversando con i cronisti in transatlantico alla Camera e tornando a battere i piedi sui vitalizi: “Salvini e Di Maio si dimezzassero i loro stipendi, io sono incazzata nera”.

Cicciolina non le manda a dire al Movimento 5 Stelle, che sabato prossimo scenderà in piazza a Roma per protestare contro il ripristino dell’assegno destinato ai senatori. “In questo governo ci sono grandi conflitti… invece di litigare sempre dovrebbero risolvere problemi basilari, c’è gente che non ha lavoro, piccoli imprenditori che si sono suicidati. Vorrei capire perché gli ex senatori riavranno i vitalizi… gli ex deputati sono pecore nere, avranno solo calci in culo? Non è giusto, c’è qualcosa che non mi quadra”, si sfoga l’ex attrice porno. “A me – attacca Staller – non può fregare niente di Di Maio, di quello che fa in piazza. Mi pare sia stato mandato via dal suo gruppo… una volta vendeva le bibite e ora è ministro”.