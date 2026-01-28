Rai, in settimana confronto La Russa-Fontana su stallo Vigilanza

Roma, 28 gen. (askanews) – I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, si confronteranno in settimana sullo stallo nella commissione di Vigilanza Rai.

Entrambi (La Russa la scorsa settimana e Fontana oggi) hanno incontrato i capigruppo di opposizione dei due rami del Parlamento assicurando – viene riferito – un impegno alla moral suasion nei confronti del centrodestra dopo che le proteste delle opposizioni si sono fatte più pressanti in vista del referendum sulla Giustizia (che si terrà fra meno di due mesi) e anche della campagna elettorale per le Politiche del 2027.

All’uscita dall’incontro di oggi, i capigruppo a Montecitorio Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5S), Luana Zanella (AVS), Maria Elena Boschi (IV), Fabrizio Benzoni (Azione), Riccardo Magi (+Europa) e Manfred Schullian (Misto), hanno espresso l’estrema preoccupazione per uno stallo sul nome del presidente del board della Rai che “sta determinando una vera e propria situazione di emergenza democratica”. Senza che sia ancora giunto “alcun segnale per superare questa grave situazione” attraverso il “ricatto che la maggioranza sta portando avanti disertando i lavori e impedendo alla Commissione di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni istituzionali da oltre un anno”. Senza una presidenza di garanzia, è l’accusa, si consegna “di fatto il servizio pubblico nelle mani della maggioranza la quale lo utilizza in modo sempre più disinvolto per alimentare una propaganda filogovernativa”.