Rai, La Porta magica cresce ancora: 5,7% di share

Roma, 29 gen. (askanews) – Continua il momento positivo de La Porta magica, il programma della Direzione Intrattenimento DayTime realizzato con CastaDiva, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 su Rai2 e condotto da Andrea Delogu.

La puntata di ieri ha registrato un ottimo 5,7% di share, confermando un trend di crescita costante. Un risultato tutt’altro che scontato per Rai2, rete che negli ultimi anni ha spesso sofferto in questa fascia oraria, e che oggi raccoglie i frutti di una scelta editoriale chiara e riconoscibile.

Alla base del successo c’è la forza delle storie: testimonianze vere, raccontate con misura, senza mai alzare i toni o cedere alla spettacolarizzazione. Storie di vita che mettono al centro le persone, le fragilità e le rinascite, costruendo con il pubblico un rapporto di fiducia che si rinnova puntata dopo puntata. Una cifra narrativa che ha permesso al programma di fidelizzare gli spettatori e di creare un legame evidente anche sui social, dove cresce l’affetto e la partecipazione della community.

Determinante anche il lavoro del team autorale, che accompagna ogni racconto con attenzione e coerenza. La Porta magica è un programma di Massimo Righini ed è scritto da Francesco Gorgoni, Dimitri Cocciuti, Tania Carminati con Armando Carbone, Claudio Leotta, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci, Susanna Paratore, Silvia Tomassetti, Andrea Tortora e Pasquale Pio Ferrara. Autore di scaletta è Sacha Lunatici. La regia è di Mirea Crescenza.

Un lavoro corale che si riflette nella solidità del format e nella sua capacità di crescere nel tempo, senza dipendere da fattori esterni o traini momentanei, ma puntando su un racconto autentico e riconoscibile.

La Porta magica si conferma così uno dei titoli più solidi del pomeriggio di Rai2: un progetto che dimostra come, anche nel DayTime, la qualità editoriale e la centralità delle storie possano tradursi in risultati concreti e duraturi.