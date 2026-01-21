Rai, La Russa incontra domani capigruppo opposizioni su Vigilanza

Roma, 21 gen. (askanews) – Domani, alle ore 12, il presidente del Senato Ignazio La Russa, incontrerà i capigruppo di opposizione sul ‘nodo’ della Vigilanza Rai, i cui lavori sono bloccati dall’ottobre 2024 nonostante le sollecitazioni giunte anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La prossima settimana sarà la volta della Camera, con una convocazione da parte del presidente Lorenzo Fontana. E’ quanto si apprende da fonti parlamentari.

La richiesta di incontro da parte di Pd, M5s, Avs, IV, Azione, +Europa, era stata affidata a una lettera ai due presidenti con cui si evidenziava la “grave situazione di stallo istituzionale”. L’impasse è sul nome della presidente, designata dal governo, Simona Agnes, che non incontra il gradimento delle minoranze. L’accordo, almeno con parte dei gruppi di opposizione, è una strada obbligata poiché il voto sulla presidenza richiede una maggioranza qualificata, in quanto figura di garanzia. La ‘mossa’ della maggioranza da allora è stata quella di disertare le sedute della commissione bloccandone di fatto l’attività.

“Tale situazione – si leggeva nella missiva – ha di fatto paralizzato la governance del servizio pubblico radiotelevisivo, con conseguenze gravi per il pluralismo, l’indipendenza e la correttezza dell’informazione”, con una Rai che “fa propaganda filogovernativa”, tanto “più grave” in vista del referendum sulla separazione delle carriere e della campagna elettorale per le elezioni del 2027.