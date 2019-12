Rai, la Tgr festeggia 40 e dal 2020 avrà un nuovo look

La Tgr, Testata Giornalistica Regionale della Rai, compie oggi 40 anni. E dopo una settimana di servizi dedicati al compleanno trasmessi nelle principali edizioni del Tg di ogni regione tocca al direttore Alessandro Casarin tracciare un bilancio, anche dei suoi 15 mesi alla guida della Testata giornalistica più grande d’Europa con oltre 750 giornalisti. “Siamo il secondo telegiornale più seguito della Rai, ogni edizione viene vista da oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori. Questo significa che la gente apprezza il nostro prodotto e conferma la nostra linea editoriale – spiega Casarin – in un mercato televisivo sempre più competitivo la Tgr mantiene i suoi ascolti e a volte li aumenta. Dunque è una conferma della nostra scelta che significa cronaca in tutte le sue sfaccettature. Per descrivere questo successo mi rifaccio a cosa mi disse un grande imprenditore televisivo oltre vent’anni fa: fare televisione è la cosa più semplice al mondo, pensa alla tua mamma quando si alza il mattino e deve farti da mangiare. Deve programmare cosa farti a pranzo e a cena, lei penserà alle pietanze più semplici e veloci, ma che alla fine ti piaceranno”.

Sul futuro Casarin non ha dubbi: “Il grande sogno è vedere pubblicato prima sui nostri siti e poi nei telegiornali il nostro prodotto. A volte ce la facciamo, però siamo ancora all’inizio di questo percorso – conclude il direttore della Tgr – io spero che con l’arrivo dei vincitori di concorso, nella primavera 2020 se tutto procederà come ci auguriamo, questo sogno si potrà realizzare perché il futuro è nel digitale, in mobilità e non solo sulla televisione. Vedo gente sui mezzi pubblici, sui treni, anche magari prima di imbarcarsi su un aereo che usa smartphone e tablet per seguire le news. Comunque, in attesa di completare questo upgrade faccio gli auguri a tutti i colleghi della Tgr per i 40 anni, in attesa delle nozze d’oro”. Da domani, lunedì 16 dicembre, ci sarà un restyling delle sigle dei telegiornali e delle rubriche Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Una ideazione curata nei dettagli dalla Grafica del Centro di Produzione Televisivo di Napoli, con la fondamentale collaborazione dei servizi tecnici del Centro di Produzione di Torino e della Direzione Coordinamento sedi regionali. Un nuovo look e un nuovo progetto grafico interamente realizzato da risorse interne Rai. In onda ancora per qualche giorno ci sara’ anche uno spot celebrativo, realizzato da Direzione Creativa, che riassume gli eventi piu’ significativi degli ultimi 40 anni raccontati dai giornalisti della Tgr.