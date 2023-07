“Massimo Giletti è contrattualizzato con La7. Al di là che in questo momento non abbia alcuna trasmissione in corso è contrattualizzato. E poi non abbiamo avuto ancora occasione di parlare di nulla. Non escludo che in futuro possa essere una delle persone di interesse per l’azienda, ma al momento non c’è nulla che possa farlo immaginare”. Così l’Ad della Rai Roberto Sergio rispondendo a una domanda sulla possibilità di un ritorno in Rai del conduttore di Non è l’Arena.