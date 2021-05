Rai: le storie di Rai Fiction al vertice della stagione 2021

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Dieci titoli su dieci nella Top Ten delle fiction più viste tra gennaio e maggio 2021 che totalizzano una media di 5.7 milioni di spettatori e uno share del 23.4% su Rai1. La stagione che si è appena conclusa conferma ancora volta la solidità del rapporto che lega il grande pubblico della televisione alla fiction della Rai. “Un bel risultato che ci rafforza per il lavoro che stiamo mettendo in cantiere – afferma il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati – I dati testimoniano della consistenza dell’ascolto e di quanto la ‘Fabbrica delle Storie di Rai Fiction’ assolva a una funzione sociale e culturale, oltre che a un ruolo di volano rispetto al sistema della produzione. Le nostre storie sono un punto di riferimento e interpretano il bisogno di tanti di riconoscersi in un racconto che dica dei problemi della contemporaneità e li sposti nella dimensione accogliente dell’immaginario”.