Rai Libri: esce “Al centro della tempesta” di Donato Bendicenti

Roma, 7 apr. (askanews) – Rai Libri presenta “Al centro della tempesta. L’Europa tra ordine mondiale e disordine globale” di Donato Bendicenti, disponibile dal 9 aprile nelle librerie e negli store digitali.

Il mondo si trasforma sotto i nostri occhi alla velocità della luce, ordine e disordine si fondono fino a diventare indistinguibili, le alleanze cambiano, le certezze cadono, le turbolenze si moltiplicano. Ogni equilibrio raggiunto può imprevedibilmente mutare. In questo nuovo libro Donato Bendicenti racconta come anche l’Unione Europea cambi, faccia i conti con nuovi equilibri, maggioranze variabili, rotte alternative sulle quali navigare verso il futuro. Legittimamente abituata a considerarsi al centro della Storia, l’Europa rischia ora di trovarsi al centro della tempesta. L’Unione appare litigiosa, fragile, confusa, e al contempo, ancora oggi, decisamente rilevante, dal punto di vista economico, militare, strategico, giuridico, culturale: in una parola, geopolitico.

Il 2024 è stato il più importante election year di sempre. Oltre 4 miliardi di elettori chiamati alle urne in decine di nazioni: dall’India alla Russia, dal Regno Unito alla Francia. Ma si è votato soprattutto per il rinnovo del Parlamento Europeo, e per scegliere il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Ogni elezione presidenziale è decisiva: per alleati, competitori, nemici. Quella di Donald Trump lo è stata molto più delle precedenti, anche nei rapporti transatlantici. Ad arricchire il volume la prefazione firmata dal Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e un contributo inedito del Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto.

Donato Bendicenti è il responsabile della Sede di Corrispondenza Rai di Bruxelles. Ha cominciato la sua carriera in azienda al Tg1, dove ha condotto quasi tutte le edizioni, e lavorato come giornalista parlamentare, notista politico e inviato speciale, seguendo per quasi un lustro la Presidenza del Consiglio. Per Rai News 24 è stato, tra l’altro, autore e anchorman delle rubriche “Il Transatlantico” e “La bussola”. Docente negli atenei di Teramo, Padova, Napoli Federico II, e LUISS Guido Carli, ha pubblicato il romanzo La donna di Parigi, e i saggi Con-vincere, Verso casa e Scintille.

(Pagine: 256, prezzo: € 20,00).